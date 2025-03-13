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Haberler UEFA Avrupa Ligi Tottenham Hotspur 3-1 AZ Alkmaar (MAÇ SONUCU ÖZET)

Tottenham Hotspur 3-1 AZ Alkmaar (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Tottenham Hotspur, evinde AZ Alkmaar’ı 3-1 mağlup etti ve toplamda 3-2’lik skorla çeyrek finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 01:16
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Tottenham Hotspur 3-1 AZ Alkmaar (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Tottenham Hotspur, evinde AZ Alkmaar'ı 3-1 mağlup etti ve toplamda 3-2'lik skorla çeyrek finale yükseldi. İlk maçı 1-0 kaybeden Tottenham, deplasmanda aldığı mağlubiyetin ardından evinde etkili bir performans sergileyerek tur atlamayı başardı.

Maçta Tottenham'ın gollerini 26. ve 74. dakikalarda Wilson Odobert, 48. dakikada ise James Maddison kaydetti. AZ Alkmaar'ın tek golü ise 63. dakikada Peer Koopmeiners'tan geldi.

İlk yarıda 1-0'lık üstünlük kurarak maça iyi başlayan Tottenham ikinci yarıda Odobert'in ikinci golüyle farkı ikiye çıkardı. Alkmaar, Koopmeiners'in golüyle umutlansa da Tottenham, Maddison'ın golüyle hızlı bir yanıt verdi ve rakibini geçerek çeyrek finale adını yazdırdı.

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