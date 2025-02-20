Bodo/Glimt-Twente maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Bodo/Glimt-Twente maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Bodo/Glimt ile Twente karşı karşıya gelecek. İlk maçta Norveç temsilcisini 2-1 mağlup eden Hollanda ekibi, deplasmanda oynayacağı maçta turu alan taraf olmak istiyor. Her iki takım da son 16 turu için mücadele ederken, karşılaşmayı kimin kazanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Bodo/Glimt-Twente maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BODO/GLIMT-TWENTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Bodo/Glimt-Twente maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.