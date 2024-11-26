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Haberler UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Son Dakika spor haberleri | UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden kulüplerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İşte temsilcilerimizin maçlarında düdük çalacak olan hakemler...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 12:18 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 14:59
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadyumu'nda 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza düdük çalacak. Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giovanni Baccini yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Andrea Colombo olacak.

Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Daniele Chiffi oturacak. Yardımcı VAR olarak da Paolo Mazzolen görev alacak.

SIMONE SOZZA'DA GALATASARAY DETAYI

UEFA Avrupa Ligi'de oynanancak Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçını yönetecek İtalyan hakem Simone Sozza, geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Galatasaray - Sivasspor maçında VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

GALATASARAY MAÇINA RUMEN HAKEM

Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 28 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te oynanacak mücadelede Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Feşnic düdük çalacak. Feşnic'in yardımcılıklarını Valentin Avram ve Alexandru Cerei yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Szabolcs Kovacs olacak.

Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Sebastian Coltescu oturacak. Yardımcı VAR olarak da Catalin Popa görev alacak.

FENERBAHÇE MAÇINDA ALMAN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Prag şehrindeki Eden Arena'da 28 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann düdük çalacak. Stegemann'ın yardımcılıklarını Marco Achmüller ve Christof Günsch yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Florian Badstübner olacak.

Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Benjamin Brand oturacak. Yardımcı VAR olarak da Tobias Reichel görev alacak.

FENERBAHÇELİLERİ KIZDIRAN VAR HAKEMİ

Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynayacağı maçın VAR hakemi Benjamin Brand oldu. Brand, geçtiğimiz sezonun 33. haftasında oynanan ve 2-2 sona eren Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi olmuş ve 90+4. dakikada sarı-lacivertlilerin aleyhine verdirdiği penaltı kararıyla gündem olmuştu.

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