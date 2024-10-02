Beşiktaş Avrupa'da siftah peşinde! İşte Van Bronckhorst'un Eintracht Frankfurt maçı 11'i
Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 2. hafta maçında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. İlk maçta Ajax'a 4-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başlangıç yapan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde Alman ekibini devirerek 3 puanla tanışmak istiyor. Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş'ın Eintracht Frankfurt maçı muhtemel 11'i... (BJK spor haberi)
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BU SEZON TEK MAĞLUBİYET
Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 10 maçta sahadan bir kez mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 müsabakanın 7'sini kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 27 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.
FRANKFURT 7 MAÇIN 5'İNİ KAZANDI
Eintracht Frankfurt, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan ve 1'inden mağlubiyetle ayrılan Frankfurt temsilcisi, lider Bayern Münih'in ardından 12 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Almanya Kupası'nda yaptığı tek müsabakadan galibiyetle ayrılan Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise Viktoria Plzen ile berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 18 kez fileleri havalandıran Alman ekibi, kalesinde ise 10 gol gördü.
Milli futbolcu Can Uzun'un forma giydiği Eintracht Frankfurt, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı 7 mücadelenin de 2'sini kazandı, 4'ünde berabere kaldı ve 1'inden yenilgiyle ayrıldı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Eintracht Frankfurt maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte siyah-beyazlıların muhtemel 11'i...
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