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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Beşiktaş Avrupa'da siftah peşinde! İşte Van Bronckhorst'un Eintracht Frankfurt maçı 11'i

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 2. hafta maçında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. İlk maçta Ajax'a 4-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başlangıç yapan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde Alman ekibini devirerek 3 puanla tanışmak istiyor. Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş'ın Eintracht Frankfurt maçı muhtemel 11'i... (BJK spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 11:58
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Beşiktaş Avrupa'da siftah peşinde! İşte Van Bronckhorst'un Eintracht Frankfurt maçı 11'i

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak müsabakayı İskoç hakem John Beaton yönetecek.

Beşiktaş Avrupa'da siftah peşinde! İşte Van Bronckhorst'un Eintracht Frankfurt maçı 11'i

İki takım, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı takım, Eintracht Frankfurt'a üstünlük kurarak taraftarını mutlu etmeye çalışacak.

Beşiktaş Avrupa'da siftah peşinde! İşte Van Bronckhorst'un Eintracht Frankfurt maçı 11'i

Organizasyonda 2 (1980, 2022) şampiyonluğu bulunan Eintracht Frankfurt ise ilk hafta maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Moatasem Al Musrati ve Necip Uysal karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş Avrupa'da siftah peşinde! İşte Van Bronckhorst'un Eintracht Frankfurt maçı 11'i

BU SEZON TEK MAĞLUBİYET

Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 10 maçta sahadan bir kez mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 müsabakanın 7'sini kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 27 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.

Beşiktaş Avrupa'da siftah peşinde! İşte Van Bronckhorst'un Eintracht Frankfurt maçı 11'i

FRANKFURT 7 MAÇIN 5'İNİ KAZANDI

Eintracht Frankfurt, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan ve 1'inden mağlubiyetle ayrılan Frankfurt temsilcisi, lider Bayern Münih'in ardından 12 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Beşiktaş Avrupa'da siftah peşinde! İşte Van Bronckhorst'un Eintracht Frankfurt maçı 11'i

Almanya Kupası'nda yaptığı tek müsabakadan galibiyetle ayrılan Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise Viktoria Plzen ile berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 18 kez fileleri havalandıran Alman ekibi, kalesinde ise 10 gol gördü.

Beşiktaş Avrupa'da siftah peşinde! İşte Van Bronckhorst'un Eintracht Frankfurt maçı 11'i

Milli futbolcu Can Uzun'un forma giydiği Eintracht Frankfurt, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı 7 mücadelenin de 2'sini kazandı, 4'ünde berabere kaldı ve 1'inden yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş Avrupa'da siftah peşinde! İşte Van Bronckhorst'un Eintracht Frankfurt maçı 11'i

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Eintracht Frankfurt maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte siyah-beyazlıların muhtemel 11'i...

Beşiktaş Avrupa'da siftah peşinde! İşte Van Bronckhorst'un Eintracht Frankfurt maçı 11'i

MERT

Beşiktaş Avrupa'da siftah peşinde! İşte Van Bronckhorst'un Eintracht Frankfurt maçı 11'i

SVENSSON

Beşiktaş Avrupa'da siftah peşinde! İşte Van Bronckhorst'un Eintracht Frankfurt maçı 11'i

PAULISTA

Beşiktaş Avrupa'da siftah peşinde! İşte Van Bronckhorst'un Eintracht Frankfurt maçı 11'i

UDUOKHAI

Beşiktaş Avrupa'da siftah peşinde! İşte Van Bronckhorst'un Eintracht Frankfurt maçı 11'i

MASUAKU

Beşiktaş Avrupa'da siftah peşinde! İşte Van Bronckhorst'un Eintracht Frankfurt maçı 11'i

ONANA

Beşiktaş Avrupa'da siftah peşinde! İşte Van Bronckhorst'un Eintracht Frankfurt maçı 11'i

GEDSON

Beşiktaş Avrupa'da siftah peşinde! İşte Van Bronckhorst'un Eintracht Frankfurt maçı 11'i

JOAO MARIO

Beşiktaş Avrupa'da siftah peşinde! İşte Van Bronckhorst'un Eintracht Frankfurt maçı 11'i

RASHICA

Beşiktaş Avrupa'da siftah peşinde! İşte Van Bronckhorst'un Eintracht Frankfurt maçı 11'i

RAFA SILVA

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