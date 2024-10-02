Beşiktaş Avrupa'da siftah peşinde! İşte Van Bronckhorst'un Eintracht Frankfurt maçı 11'i

BU SEZON TEK MAĞLUBİYET Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 10 maçta sahadan bir kez mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 müsabakanın 7'sini kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 27 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.

FRANKFURT 7 MAÇIN 5'İNİ KAZANDI Eintracht Frankfurt, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan ve 1'inden mağlubiyetle ayrılan Frankfurt temsilcisi, lider Bayern Münih'in ardından 12 puanla ikinci sırada yer alıyor.