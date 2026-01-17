CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Orta sıra savaşları: Sunderland-Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Orta sıra savaşları: Sunderland-Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’in 22. haftasında Sunderland, kendi sahasında ligin istikrarsız ekiplerinden Crystal Palace’ı konuk ediyor. Topladığı 30 puanla 10. sırada yer alan Regis Le Bris’in öğrencileri, bu sezon evinde oynadığı 10 maçta hiç yenilmedi ve bu müthiş seriyi sürdürerek Avrupa potasına göz kırpmak istiyor. Öte yandan, 28 puanla 13. sırada bulunan Crystal Palace’ta ise sular durulmuyor. Teknik direktör Oliver Glasner’in sezon sonu ayrılacağını açıklaması ve kaptan Marc Guehi’nin Manchester City’ye transferinin an meselesi olması, konuk ekip üzerindeki baskıyı artırıyor. Tüm kulvarlarda dokuz maçtır galibiyet yüzü göremeyen Palace için bu deplasman, sezonun en zorlu sınavlarından biri olacak. İşte Sunderland-Crystal Palace maçının detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 10:22
Orta sıra savaşları: Sunderland-Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sunderland-Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stadium of Light'taki Sunderland-Crystal Palace mücadelesi, özellikle konuk ekipteki eksikler ve transfer gelişmeleriyle dikkat çekiyor. Ev sahibi Sunderland'de golcü Brian Brobbey'nin hafif sakatlığını atlatıp ilk 11'e dönmesi beklenirken; AFCON'dan sakat dönen Bertrand Traorw ve Arthur Masuaku kadroda yer alamayacak. Sunderland'in en büyük kozu, bu sezon orta sahada büyük bir direnç sağlayan Granit Xhaka ve yaratıcı ismi Enzo Le Fee olacak. Konuk ekip Crystal Palace cephesinde ise durum oldukça kritik; Manchester City yolundaki kaptan Marc Guehi kadroya dahil edilmedi. Ayrıca sakatlıkları süren Eddie Nketiah, Daniel Munoz ve AFCON'daki Ismaila Sarr'ın yokluğu hücum gücünü zayıflatıyor. Ocak ayının flaş transferi Brennan Johnson'ın ilk 11'de başlaması beklenen maçta, Palace'ın bu sezon duran toplardan yediği 12 gol, Sunderland'in set oyunlarındaki en büyük iştah kaynağı olacak. İşte Sunderland-Crystal Palace maçının yayın bilgileri...

Sunderland-Crystal Palace MAÇI NE ZAMAN?

Sunderland-Crystal Palace maçı, 17 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

Sunderland-Crystal Palace MAÇI SAAT KAÇTA?

Stadium of Light'taki Sunderland-Crystal Palace mücadelesi, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Sunderland-Crystal Palace MAÇI HANGİ KANALDA?

Robert Jones'un düdüğüyle başlayacak karşılaşma, beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sunderland-Crystal Palace MUHTEMEL 11'LER

Sunderland: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro

Crystal Palace: Kelleher; Kayode, Ajer, Collins, Henry; Yarmolyuk, Janelt; Ouattara, Jensen, Schade; Thiago

