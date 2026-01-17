CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Hatayspor-Manisa FK MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hatayspor-Manisa FK MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Hatayspor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. 6 puanla 19. sırada yer alan ve kötü gidişe son vermek isteyen Hatayspor, güçlü rakibine karşı 3 puan almayı hedefliyor. Son haftaların formda takımı Manisa FK ise 26 puanla 13. sırada bulunuyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Hatayspor-Manisa FK maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Hatayspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 10:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hatayspor-Manisa FK MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hatayspor-Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Hatayspor ile Manisa FK, kritik bir mücadelede kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Ligde 6 puanla 19. basamakta yer alan Hatayspor, kötü gidişata son vermek ve taraftarı önünde moral bulmak istiyor. Son haftalarda yükselen bir grafik çizen ve 26 puanla 13. sırada bulunan Manisa FK ise çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Hatayspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

HATAYSPOR-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında oynanacak Hatayspor-Manisa FK maçı 17 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

HATAYSPOR-MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde oynanacak Hatayspor-Manisa FK maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de o futbolcu için sıraya girdiler!
Lookman transferinde yeni talip!
DİĞER
Transferde ikinci perde! Trabzonspor tekrar düğmeye bastı
Suriye ordusu Deyr Hafir'e giriyor: YPG Fırat'ın doğusuna çekiliyor
Icardi Gaziantep maçında tarih yazabilir!
G.Saray'dan Onyedika hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen attı Rockets kazandı Alperen attı Rockets kazandı 09:43
Başakşehir-Fatih Karagümrük maçı detayları Başakşehir-Fatih Karagümrük maçı detayları 09:36
Icardi Gaziantep maçında tarih yazabilir! Icardi Gaziantep maçında tarih yazabilir! 09:36
G.Saray'a 20'lik orta saha! G.Saray'a 20'lik orta saha! 09:35
Chelsea-Brentford maçı hangi kanalda? Chelsea-Brentford maçı hangi kanalda? 09:28
Liverpool-Burnley maçı muhtemel 11'ler! Liverpool-Burnley maçı muhtemel 11'ler! 09:04
Daha Eski
Galatasaray-Gaziantep FK maçı detayları! Galatasaray-Gaziantep FK maçı detayları! 09:00
Tottenham-West Ham United maçı hangi kanalda? Tottenham-West Ham United maçı hangi kanalda? 08:51
Manchester United-Manchester City maçı detayları! Manchester United-Manchester City maçı detayları! 08:22
PSG’den net galibiyet! PSG’den net galibiyet! 01:04
PSG’den net galibiyet! PSG’den net galibiyet! 01:02
G.Saray ilk transferini bitirdi! İmzalar atılıyor G.Saray ilk transferini bitirdi! İmzalar atılıyor 00:32