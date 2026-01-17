Beşiktaş'a Nuno Tavares transferinde dişli rakip!

Ara transfer döneminde David Jurasek ile yollarını ayıran ve sol bek rotasyonunda yalnızca Rıdvan Yılmaz kalan Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor. Savunmanın sol kanadı için mutlak bir takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, Lazio forması giyen Nuno Tavares'i kadrosuna katmak istiyor.

Siyah-beyazlı yönetim, Lazio'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 25 yaşındaki oyuncu için görüşmelerini sürdürürken, transferde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

SERIE A EKİBİ DEVREDE

Sky Sport ve Tutto Mercato Web'in haberlerine göre; Serie A'nın yükselen ekibi Como, Tavares'i kadrosuna katmak için resmen devreye girdi. Haberde yer alan bilgilere göre, Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, sol kanatta fiziksel güç ve hücum zenginliği yaratacak bir isim arıyor ve listenin en başına Tavares'i yazmış durumda.

LAZIO'NUN PLANI

Bu sezon Avrupa kupalarına katılamaması nedeniyle elindeki yüksek bedelli oyuncuları kadrosundan çıkarmak ve daha ucuz maliyetli transferler yapmak isteyen Lazio, Tavares'in yerine Villarreal forması giyen Alfonso Pedraza ile anlaşmış durumda. aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği habere göre Como'nun da yarışa girmesinin ardından, Lazio'nun oyuncu için fiyat beklentisinin yükselebileceği konuşuluyor.

