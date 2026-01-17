CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a Nuno Tavares transferinde dişli rakip!

Beşiktaş'a Nuno Tavares transferinde dişli rakip!

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündeminde yer alan isimlerde Nuno Tavares'te sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılara 25 yaşındaki yıldız ismin transferinde İtalya'dan rakip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 10:36
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'a Nuno Tavares transferinde dişli rakip!

Ara transfer döneminde David Jurasek ile yollarını ayıran ve sol bek rotasyonunda yalnızca Rıdvan Yılmaz kalan Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor. Savunmanın sol kanadı için mutlak bir takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, Lazio forması giyen Nuno Tavares'i kadrosuna katmak istiyor.

Siyah-beyazlı yönetim, Lazio'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 25 yaşındaki oyuncu için görüşmelerini sürdürürken, transferde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

SERIE A EKİBİ DEVREDE

Sky Sport ve Tutto Mercato Web'in haberlerine göre; Serie A'nın yükselen ekibi Como, Tavares'i kadrosuna katmak için resmen devreye girdi. Haberde yer alan bilgilere göre, Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, sol kanatta fiziksel güç ve hücum zenginliği yaratacak bir isim arıyor ve listenin en başına Tavares'i yazmış durumda.

LAZIO'NUN PLANI

Bu sezon Avrupa kupalarına katılamaması nedeniyle elindeki yüksek bedelli oyuncuları kadrosundan çıkarmak ve daha ucuz maliyetli transferler yapmak isteyen Lazio, Tavares'in yerine Villarreal forması giyen Alfonso Pedraza ile anlaşmış durumda. aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği habere göre Como'nun da yarışa girmesinin ardından, Lazio'nun oyuncu için fiyat beklentisinin yükselebileceği konuşuluyor.

İŞTE O HABER

F.Bahçe'de o futbolcu için sıraya girdiler!
Lookman transferinde yeni talip!
DİĞER
Transferde ikinci perde! Trabzonspor tekrar düğmeye bastı
Suriye ordusu Deyr Hafir'e giriyor: YPG Fırat'ın doğusuna çekiliyor
Kante İstanbul'a geliyor! İşte o tarih
Icardi Gaziantep maçında tarih yazabilir!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bandırmaspor-Pendikspor maçı detayları Bandırmaspor-Pendikspor maçı detayları 10:18
Tüm detaylarıyla Leeds United-Fulham maçı! Tüm detaylarıyla Leeds United-Fulham maçı! 10:03
F.Bahçe'de o futbolcu için sıraya girdiler! F.Bahçe'de o futbolcu için sıraya girdiler! 10:00
Hatayspor-Manisa FK maçı detayları Hatayspor-Manisa FK maçı detayları 10:00
Alperen attı Rockets kazandı Alperen attı Rockets kazandı 09:43
Başakşehir-Fatih Karagümrük maçı detayları Başakşehir-Fatih Karagümrük maçı detayları 09:36
Daha Eski
Icardi Gaziantep maçında tarih yazabilir! Icardi Gaziantep maçında tarih yazabilir! 09:36
G.Saray'a 20'lik orta saha! G.Saray'a 20'lik orta saha! 09:35
Chelsea-Brentford maçı hangi kanalda? Chelsea-Brentford maçı hangi kanalda? 09:28
Liverpool-Burnley maçı muhtemel 11'ler! Liverpool-Burnley maçı muhtemel 11'ler! 09:04
Galatasaray-Gaziantep FK maçı detayları! Galatasaray-Gaziantep FK maçı detayları! 09:00
Tottenham-West Ham United maçı hangi kanalda? Tottenham-West Ham United maçı hangi kanalda? 08:51