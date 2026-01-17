Trabzonspor'da Danylo Sikan pazarlıkları!

Ara transfer dönemi operasyonlarını büyük bir gizlilik ile sürdüren Trabzonspor'da adı ayrılık ile anılan isimlerden Danylo Sikan ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Belçika ekibi Anderlecht, Ukraynalı futbolcu için bordo mavili ekibe ilk teklifini iletti. Anderlecht, Sikan için 4 milyon euroluk sundu. Bordo mavililer ise Belçika ekibinden 4.5 milyon euro ve bir sonraki satıştan %20'lik pay istedi.

TRT Spor'da yer alan haberin detaylarında taraflar arasındaki transfer görüşmelerinin sürdüğü aktarıldı.