Trabzonspor'da Danylo Sikan pazarlıkları!



Trabzonspor'da Danylo Sikan ile ilgili hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililerin Ukraynalı futbolcu için Anderlecht'ten teklif aldığı aktarılıyor. İşte Karadeniz temsilcisinin Belçika ekibi ile süregelen pazarlıklarda masaya yatırdığı rakam... | Son dakika TS spor haberleri

17 Ocak 2026 Cumartesi 10:42


Ara transfer dönemi operasyonlarını büyük bir gizlilik ile sürdüren Trabzonspor'da adı ayrılık ile anılan isimlerden Danylo Sikan ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Belçika ekibi Anderlecht, Ukraynalı futbolcu için bordo mavili ekibe ilk teklifini iletti. Anderlecht, Sikan için 4 milyon euroluk sundu. Bordo mavililer ise Belçika ekibinden 4.5 milyon euro ve bir sonraki satıştan %20'lik pay istedi.

TRT Spor'da yer alan haberin detaylarında taraflar arasındaki transfer görüşmelerinin sürdüğü aktarıldı.

