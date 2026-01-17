Nottingham Forest-Arsenal canlı izle: Maç saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

CANLI SKOR ANA SAYFA
Premier Lig’in 22. haftasında lider Arsenal, deplasmanda küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Nottingham Forest ile karşılaşıyor. Topladığı 49 puanla zirvede yer alan ve en yakın takipçisi Manchester City’nin 6 puan önünde bulunan ev sahibi, zorlu City Ground deplasmanından galibiyetle dönerek liderliğini perkiştirmek istiyor. Diğer tarafta, 21 puanla 17. sırada bulunan ve Sean Dyche yönetiminde istikrar arayan Nottingham Forest ise, güçlü rakibi karşısında taraftar desteğiyle bir sürprize imza atarak düşme hattıyla arasındaki farkı açmanın hesaplarını yapıyor. Peki Nottingham Forest-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 10:43
Nottingham Forest-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

City Ground'daki Nottingham Forest-Arsenal mücadelesi, her iki takım için de kilit oyuncuların yokluğunda geçecek. Ev sahibi Nottingham Forest'ta golcü Chris Wood'un diz sakatlığı nedeniyle şubat sonuna kadar sahalardan uzak kalacak olması Dyche'ın planlarını bozdu. Ancak AFCON'dan dönen Ibrahim Sangare ve Willy Boly'nin kadroya dahil edilmesi ev sahibi için büyük bir güç kaynağı. Konuk ekip Arsenal cephesinde ise savunmada Riccardo Calafiori, Piero Hincapie ve Cristhian Mosquera'nın sakatlıkları sürse de, hücum hattında hat-trick yaparak moral bulan Gabriel Martinelli ve yeni gol makinesi Viktor Gyökeres galibiyetin en büyük anahtarları olacak. İşte Nottingham Forest-Arsenal maçının detayları...

Nottingham Forest-Arsenal MAÇI NE ZAMAN?

Nottingham Forest-Arsenal maçı, 17 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

Nottingham Forest-Arsenal MAÇI SAAT KAÇTA?

City Ground'daki Nottingham Forest-Arsenal mücadelesi, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Nottingham Forest-Arsenal MAÇI HANGİ KANALDA?

Michael Oliver'in düdüğüyle başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Nottingham Forest-Arsenal MUHTEMEL 11'LER

Nottingham Forest: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Dominguez; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
