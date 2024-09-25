Razvan Lucescu: Galatasaray taraftarı önünde oynadığı için şanslıydı!

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Yunan temsilcisi PAOK, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, "Fırsatları iyi değerlendiremedik. Ofsayt bayrağı kalktı bir pozisyonda ama ofsayt değildi. Yakaladığında atacaksın. Pozisyonları değerlendirmezsen rakibin öz güvenini yıkamazsın. Daha iyi değerlendirseydik pozisyonları iyi olabilirdi. İlk yarıdaki pozisyonları daha iyi değerlendirmeliydik" ifadelerini kullandı.

"DAHA BASKILI OYNAMALIYDIK"

Müsabakaya öz güvenli başladıklarını aktaran Lucescu, "İlk yarıyı daha iyi değerlendirmeliydik. Oyuncular performansını artırarak ilerlemişti. Biz kolay pozisyonları kaçırınca Galatasaray'a şans verdik. Daha baskılı oynamalıydık. Öz güvenli de başladık aslında. Bu tarz karşılaşmalar bize tecrübe kazandıracaktır ve Yunanistan'da oynayacağımız maçlarda işimize yarayacaktır" şeklinde konuştu.

"EVİMİZDE RÖVANŞ OYNAMAYI İSTERDİM"

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın kaliteli futbolculara sahip olduğunu dile getirerek, "Kenarlardan ortaya iyi atış yaptıkları için bu maçı kazandılar. Kendi evlerinde oynadılar, onlar için bu bir avantajdı. Galatasaray'dan daha düşük seviyede oynadığımızı düşünmüyorum. Galatasaray ile evimizde rövanş oynamayı isterdim. Taraftarımız önünde daha farklı bir skorla ayrılacağımızı düşünüyorum. Buradan da iyi bir skorla ayrılacağımızı umuyordum" cümlelerine yer verdi.

"GALATASARAY İYİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"

Galatasaray'ın iyi bir dönemden geçtiğine ve özgüveninin yüksek olduğuna vurgu yapan Razvan Lucescu, "Fenerbahçe maçını kazandıktan sonra daha da özgüvenleri artmış olabilir. Kolay bir maç değildi. İyi pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Bunları değerlendirmeyince kazanmak zor oluyor. Galatasaray taraftarı önünde oynadığı için şanslıydı. Biz de kazanmak için her şeyi yaptık" diye konuştu.