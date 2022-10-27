Zürich - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Zürich - Bodo Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Zürich ile Bodo Glimt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Zürich - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZURICH - BODO GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zürich - Bodo Glimt maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ZURICH - BODO GLIMT MUHTEMEL 11'LER

Zürich

Brecher; Kamberi, Katic, Omeragic; Rohner, Selnaes, Dzemaili, Guerrero; Krasniqi, Avdijaj; Viunnyk

Bodo Glimt

Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Wembangomo; Vetlesen, Berg, Saltnes; Solbakken, Espejord, Pellegrino