Haberler UEFA Avrupa Ligi Zürich - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Zürich - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Zürich ile Bodo Glimt karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zürich - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 11:00 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 11:00
Zürich - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Zürich - Bodo Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Zürich ile Bodo Glimt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Zürich - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZURICH - BODO GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zürich - Bodo Glimt maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ZURICH - BODO GLIMT MUHTEMEL 11'LER

Zürich

Brecher; Kamberi, Katic, Omeragic; Rohner, Selnaes, Dzemaili, Guerrero; Krasniqi, Avdijaj; Viunnyk

Bodo Glimt

Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Wembangomo; Vetlesen, Berg, Saltnes; Solbakken, Espejord, Pellegrino

DİĞER
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan'ın videosu sosyal medyada ilgi gördü! İşte Karan’ın o videosu!
İzmit Körfezi'nde endişe yaratan görüntü! Nedeni ortaya çıktı
İddialı sözler! "Çok net görecekler"
Şenol Güneş Fotomaç'a konuştu! "Beşiktaş'ın kadrosu..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
PSV Eindhoven - Arsenal maçı saat kaçta?
Dan Petrescu'dan Sivasspor maçı yorumu!
Cumhuriyet Bayramı mesajları 2022
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fiorentina - Başakşehir maçı saat kaçta? Fiorentina - Başakşehir maçı saat kaçta? 11:13
Cedi'li Cavaliers galibiyet serisini devam ettirdi Cedi'li Cavaliers galibiyet serisini devam ettirdi 11:06
Derbi karnesi belli oldu! Fenerbahçe... Derbi karnesi belli oldu! Fenerbahçe... 10:57
Zürich - Bodo Glimt maçı saat kaçta? Zürich - Bodo Glimt maçı saat kaçta? 10:20
Kızılyıldız - Trabzonspor maçı saat kaçta? Kızılyıldız - Trabzonspor maçı saat kaçta? 10:03
Trabzonspor'da Edin Visca sevinci! Trabzonspor'da Edin Visca sevinci! 09:35
Daha Eski
F.Bahçe - Rennes maçı saat kaçta? F.Bahçe - Rennes maçı saat kaçta? 09:22
Bartra Benzema'dan özür diledi! Meğer... Bartra Benzema'dan özür diledi! Meğer... 09:14
Şampiyonlar Ligi'nde Kim Min Jae ve Messi damgası! Protesto sesleri... Şampiyonlar Ligi'nde Kim Min Jae ve Messi damgası! Protesto sesleri... 09:12
Conte VAR'a ateş püskürdü! "Adaletsizlik hissediyorum" Conte VAR'a ateş püskürdü! "Adaletsizlik hissediyorum" 09:05
Okan Buruk oyunculara seslendi! "Hakem izin verseydi..." Okan Buruk oyunculara seslendi! "Hakem izin verseydi..." 09:04
Yabancı hocalara servet! Ödenen tazminat... Yabancı hocalara servet! Ödenen tazminat... 08:10