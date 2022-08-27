Haberler UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi grup fikstürlerinin belli olmasının ardından Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile eşleştiğini öğrenen sporseverler araştırmalara başladı. Eylül'ün ilk haftasında başlayacak karşılaşmalarda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile aynı gruba düşen Fenerbahçe için geri sayım başladı. Peki Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 16:58
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Kadıköy'deki olaylı maçın ardından turdan elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile eşleşti. İntikamını almak isteyen sarı lacivertlilerin eline geçen fırsatla çekişmeli geçeceği tahmin edilen maç hakkında araştırılan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını haberimizde derledik.

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi eleme turunda rakibine yenilerek lige veda etmek zorunda kalmıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde yeniden eşleşen ezeli rakiplerin karşılaşması 8 Eylül Perşembe günü Türkiye Saati İle 19.45'te gerçekleşecek. Maçın canlı yayınlanacağı kanalın bilgileri ise henüz paylaşılmadı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 1927 yılında kurulan futbol kulübü Dinamo Kiev, Ukrayna futbolunun en başarılı futbol kulübü olarak bilinmektedir. 1980'li yıllarda "Yüzyılın Takımı", "2000'li Yılların Takımı" olarak nitelendirilen kulüp, SSCB döneminde de en çok kupa kazanan futbol takımı olmuştur.

DINAMO KIEV KADRO

  • Ruslan Neshcheret
  • Valentyn Morgun
  • Heorhii Bushchan
  • Denys Boyko
  • Oleksandr Karavaev
  • Mykyta Burda
  • Illia Zabarnyi
  • Sidcley Ferreira Pereira
  • Oleksandr Syrota
  • Vitalii Mykolenko
  • Oleksandr Tymchyk
  • Mykyta Kravchenko
  • Kostiantyn Vivcharenko
  • Vladyslav Dubinchak
  • Vladyslav Dubinchak
  • Tomasz Karol Kędziora
  • Anton Bol
  • Volodymyr Shepelev
  • Carlos María de Pena Bonino
  • Bohdan Lednev
  • Viktor Tsygankov
  • Mykola Shaparenko
  • Volodymyr Brazhko
  • Benjamin Verbič
  • Denys Harmash
  • Vikentii Voloshyn
  • Oleksandr Andrievskyi
  • Vitalii Buyalskyi
  • Serhii Sydorchuk
  • Oleksandr Yatsyk
  • Olabiran Blessing Muyiwa
  • Artem Dovbyk
  • Gerson Leal Rodrigues Gouveia
  • Ilya Shkurin
  • Vladyslav Vanat
  • Vladyslav Supryaha
  • Ibrahim Kargbo Junior
  • Vitor Hugo Naum dos Santos
  • Artem Besedin
  • Vladyslav Kulach
  • Denys Antyukh
  • Eric Kleybel Ramírez Matheus

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