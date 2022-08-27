Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Kadıköy'deki olaylı maçın ardından turdan elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile eşleşti. İntikamını almak isteyen sarı lacivertlilerin eline geçen fırsatla çekişmeli geçeceği tahmin edilen maç hakkında araştırılan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını haberimizde derledik.

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi eleme turunda rakibine yenilerek lige veda etmek zorunda kalmıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde yeniden eşleşen ezeli rakiplerin karşılaşması 8 Eylül Perşembe günü Türkiye Saati İle 19.45'te gerçekleşecek. Maçın canlı yayınlanacağı kanalın bilgileri ise henüz paylaşılmadı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 1927 yılında kurulan futbol kulübü Dinamo Kiev, Ukrayna futbolunun en başarılı futbol kulübü olarak bilinmektedir. 1980'li yıllarda "Yüzyılın Takımı", "2000'li Yılların Takımı" olarak nitelendirilen kulüp, SSCB döneminde de en çok kupa kazanan futbol takımı olmuştur.

DINAMO KIEV KADRO