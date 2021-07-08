Mikrofonlar Güneş’te

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün saat 12.00’de Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyecek. EURO 2020’ye büyük umutlarla giren Milli Takım, İtalya, İsviçre ve Galler’in olduğu A Grubu’nda hayal kırıklığı yaratarak puan alamadan turnuvaya veda etmişti. Tecrübeli hocanın önemli açıklamalar yapması bekleniyor.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün saat 12.00'de Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. EURO 2020'ye büyük umutlarla giren Milli Takım, İtalya, İsviçre ve Galler'in olduğu A Grubu'nda hayal kırıklığı yaratarak puan alamadan turnuvaya veda etmişti. Tecrübeli hocanın önemli açıklamalar yapması bekleniyor.