Haberler Avrupa’dan Futbol Lazio Parma 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

son 16 turu maçında 'nin formasını giydiği sahasında 'yı konuk etti. Mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip çeyrek finale adını yazdırdı. Lazio'ya turu getiren golleri ve (KK) attı. Parma'nın tek golü Mihaila'dan geldi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 01:25
Lazio Parma 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

son 16 turu mücadelesinde , sahasında 'yı konuk etti. 'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Lazio çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın 23. dakikasında 'nun golüyle Lazio ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda dengeli bir mücadele sergilendi. 83. dakikaya gelindiğinde Mihaila'nın golüyle Parma maça dengeyi getirdi. 90. dakikada eski Fenerbahçeli 'nin kafa vuruşu önce direğe sonra da Parma kalecisi 'ye çarptı ve ağlarla buluştu. Son anlara önde giren Lazio skoru korudu ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

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