Son dakika haberi: 95. Gazi Koşusu heyecanı yaşanıyor! İşte Gazi Koşusu'na dair tüm merak edilenler

Türk atçılığının bayramı Gazi Koşusu bugün Veliefendi'de yapılacak. 22 safkan İngiliz atının katılacağı yarış 2400 metre çim pist mesafe üzerinden yapılıyor. Koşu saat 17.15'te başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Yaklaşık 2.5 dakika sürecek yarışta safkan sahibine 2.100.000 bin TL kazandıracak. 95. Gazi Koşusu'nu kazanacak safkanın sahibi, birincilik ikramiyesi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 3.134.000 TL.'nin sahibi olacak. Kazanan safkanın sahibinin aynı zamanda tayın yetiştiricisi de olması halinde ikramiye 3.737.850 TL'ye ulaşacak.



ATA'NIN HİMAYESİNDE

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927 yılında emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istemişti. At yarışlarının "Modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç" olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça hipodromda yarış seyrediyordu. Gazi Koşusu'nun en önemli özelliği, üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez katılabilmeleridir. Kazanan safkan, yılın en başarılı atı ünvanına sahip olup, yarışçılık tarihinde farklı bir yer ediniyor.



İSTANBUL'DA İLK KOŞU

1968 yılında İstanbul'da ilk defa koşulan Gazi Koşusu'nu Burhan Karamehmet'in Asuman isimli safkanı kazandı. Doç.Dr. S.Çalık'ın yaptığı son gümüş Gazi Heykeli, 1970 yılından itibaren kazanan atın sahibine veriliyor. Bu heykeli ilk kez Sadettin'in sahibi Sadun Atğ aldı.



YAVRULARI KAZANANLAR

Yavruları en çok Gazi Koşusu kazanan aygırlar; Cihangir (6 kez), Atlıhan, Melikşah, Kayarlı, Pikehan, Minimo ve Akkor, Wings Of Song (5 kez): Beau Brummel, Mirage, İcaros, Beau Monair ve Helene de Troia. Onys II (5 kez), Özdemir, Tomris, Şilem, Taşpınar ve Konca.



ATLARI TANIYALIM



ANADOLU ASLANI

14 Temmuz 2020'de Ankara'da pistlere merhaba diyen G. Emre İçer'in sahibi olduğu safkan, kariyerinin ilk startında galibiyet elde ederek iyi bir başlangıç yaptı.



BRAVE GLADIATOR

Hakan Saner'in sahibi ve yetiştiricisi olduğu safkan, kariyerine 16 Haziran 2020'de Kocaeli'de start verdi. Muhammet Çelik'in antrene ediyor.



BURGAS

Fedai Kahraman'ın yetiştiricisi, Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu doru erkek safkanı, Tevfik Bardakcı antrene etmektedir.



FIERO MIO

Muammer Kitapçı'nın sahibi ve yetiştiricisi olduğu doru erkek safkanı, Ergun Uslu antrene etmektedir. İstanbul çim pistinde Şartlı-1 koşuda kazanarak yarış hayatına başladı.



GIANT DREAM

Esra Atman'ın sahibi ve yetiştiricisi olduğu al erkek tay, kariyerine 10 Şubat 2021'de İstanbul'da start verdi. Bugüne kadar katılmış olduğu 5 koşunun tamamını ilk 4'te yer aldı.



GÜLÜM OSMAN

Haci İpek'in sahipliğini ve aynı zamanda yetiştiriciliğini yaptığı Gülüm Osman, 11 Haziran 2020 tarihinde Ankara'da düzenlenen Şartlı-1 Sri Pekan Koşusu ile yarış hayatına başladı.



JUST UNIQUE

Ayşegül Kurtel'in sahibi, Mozaik Tarım A.Ş.'nin yetiştiricisi olduğu doru erken safkan Batuhan Ay tarafından antrene edilmektedir.



KAFKASBEYİ

Burhan Şen'in sahibi, Mesut Çetinkaya'nın ise yetiştiricisi olduğu doru erkek tay, yarış hayatına 13 Haziran 2020 tarihinde İzmir Şirinyer Hipodromu'nda başladı.



KING JACKSON

Yarış hayatına 13 Haziran 2020'de İzmir'de katılıp galibiyetle ayrıldığı koşu ile başlayan Serkan Aydın'ın sahibi olduğu doru erkek tay, 13 mücadelede boy gösterdi.



MALKOÇHAN

Mehmet Cahit Malkoç'un sahibi, Ali Kut Kutnak'ın yetiştiricisi olduğu Malkoçhan, yarış yaşamına 13 Aralık 2020 tarihinde Adana'da başladı.



MAMBA FOREVER

Lale Melek Atman'ın sahibi olduğu ve aynı zamanda yetiştiriciliğini de yaptığı doru erkek safkanın antrenörü Metin Acar.



MEGALOMAN

Kariyerinin ilk startını 12 Haziran 2020'de İstanbul'daki Our Guile Koşusu ile alan, Adnan Türkoğlu'nun sahibi olduğu safkan, ilk birinciliğini ise 16 Eylül 2020 tarihinde elde etti.



OVERLORD

Duygu Fatura'nın sahibi ve yetiştiricisi olduğu 83 handikap puanlı Overlord, 2021 yılı başında İstanbul sentetik pistinde yarış yaşamına başladı.



REAL RUNNER

Mozaik Tarım A.Ş. tarafından yetiştirilen, Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu al erkek safkanı, Cuma Demir antrene etmektedir.



RED LUCK

Alp Şemsettin Evcimen'in sahibi ve yetiştiricisi olduğu al erkek safkanı Hasan Boyraz antrene etmektedir. Yarış hayatına 19.07.2020 tarihinde başladı.



RUNNER OF DARKNESS

Murat Bayar'ın sahibi, Gökhan Aksu'nun yetiştiricisi olduğu doru erkek safkanı Volkan Yüksel antrene etmektedir. Safkan koşularının tamamını İstanbul pistinde yaptı.



SKYLINE

15 Eylül 2020'de Ankara'da ilk kez piste çıkan kır erkek safkan, toplamda biri kum, dokuzu ise çim pistte olmak üzere 10 koşuya katılım gösterdi.



STRONG LEGS

Sema Ulaş'ın sahibi, Mozaik Tarım A.Ş.'nin yetiştiricisi olduğu al erkek safkanı, Haci Demir antrene etmektedir. Safkan toplam 12 kez start aldı.



TURGUTLU EFESİ

Hakan S. Özcan'ın sahibi ve yetiştiricisi olduğu safkan, kariyerine 13 Haziran 2020 tarihinde İzmir Şirinyer Hipodromu'ndaki Eagle Eyed Koşusu ile start verdi.



VILLAGER SONG

23 Temmuz 2020'de ilk kez start alan Deniz Kurtel'in sahibi olduğu doru erkek tay, toplamda 7 mücadelede boy gösterdi.



İLLÜZYON

Ahmet Kurt'un sahibi ve yetiştiricisi olduğu doru dişi tay, ilk olarak 23 Ağustos 2020'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndaki Neriman Koşusu ile pistlere adım attı.



BREAK THE CHAİN

Günsen Soyupak'ın sahibi, Mozaik Tarım A.Ş.'nin ise yetiştiricisi olduğu al erkek tay, bugüne kadarki 7 startını da çim pistte aldı.



REKOR M.ÇILGIN'DA

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük jokeylerinden biri olarak kabul edilen Mümin Çılgın toplam 9 kezle Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren jokey oldu. İşte Mümin Çılgın'ın kazandığı safkanlar ve yıllar: Helena De Troi (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr.Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991)



İKRAMİYE 3 MİLYON 134 BİN

Gazi Koşusu'nun birincilik ikramiyesi 2 milyon 100 bin TL. ikinci 840 bin, üçüncü 420 bin, dördüncü 210 bin TL, beşinci olacak safkan da 105.00 TL. ikramiye alacak. Gazi Koşusu'nu birinci bitiren safkan, sahibine yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle birlikte 3 milyon 134 bin TL. kazandıracak. Gazi Kupası'nı geçen yıl jokey Ahmet Çelik kazanmıştı.



GAZİ'DE 9 KADIN AT SAHİBİ

Gazi Koşusu'na 9 kadın at sahibi de atlarıyla iştirak edecek. Sanem Kahraman (Burgas), Esra Atman (Giant Dream), Ayşegül Kurtel (Just Unique), Lala M.Atman (Mamba Forever), Duygu Fatura (Overlord), Meljis Kurtel Emin (Real Runner), Sema Ulaş (Strong Legs), Günsey Soylupak (Break The Chain) ve Deniz Kurtel (Villager Song)



EN İYİ DERECE BOLD PILOT'IN

Eküri biten Gazi Koşuları; La Fleche - Cantatrice (1956), Hafız - Kapkara (1986), The Best - I. Thunder Bold (1993). Gazi Koşusu'nda en iyi derece, 1996 yılında Özdemir Atman'ın Bold Pilot (2.26.22) isimli safkanına aittir. Halis Karataş ile birlikte start alan safkan tarihteki yerini aldı. Geçen yıl koşuyu kazanan Graystorm'un derecesi ise 2.30.50 oldu.



ALİ RIZA BEY'DE 12 SAFKAN

Ali Rıza Bey adına düzenlenen 4 yukarı Arap safkanlarına ait koşuda 12 safkan start alacak. Çim pistte 1400 metre mesafede yapılacak koşunun ikramiyesi 312.000 TL. Saat 18.30'da başlayacak koşuda Aslansoylu, Balalayka, Batmanaslanı, Çaltepe, Demirperde, Karamustafa, Mehmetzade, Oğlum Serkan, Sakalaydın, Yeltay, Yetim Ahmet ve Yollaraz isimli safkanlar start alacak.



KARATAŞ GAZİ'DE 7.'NİN PEŞİNDE

Daha önce Gazi Koşusu'nu 6 kez kazanma başarısı gösteren Halis Karataş bu yıl Mamba Forever isimli safkanla kazananarak hem 7. birinciliğine ulaşıp 9 birinciliği bulunan Mümin Çılgın'a bir adım daha yaklaşmak hem de altı senelik özlemi sona erdirmek için mücadele verecek.



ANAFARTALAR SAAT 16.30'DA

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının önemli koşularından biri olan Anafartalar Koşusu sentetik pistte 2000 metre mesafede saat 16.30'da koşulacak. Birincilik ikramiyesi 480.000 TL. olan koşuda toplam 18 safkan start alacak.



ZÜBEYDE HANIM 1600 ÇİMDE KOŞULACAK

Zübeyde Hanım Koşusu 1600 metre çim pistte start alacak. 4 yukarı İngiliz safkanlarının katılacağı koşuda birincilik ikramiyesi 312.000 TL. olarak belirlendi. Toplam 12 safkanın birincilik mücadelesi vereceği koşunun zorlu geçmesi bekleniyor.



NENE HATUN'DA DENK SAFKANLAR

Üç yaşlı dişi İngiliz taylarının katılabildikleri Nene Hatun Koşusu'nda 15 tay birincilik için mücadele edecek. Koşunun birincilik ikramiyesi ise 312.000 TL.



ÇELİK ÜST ÜSTE 7 YAPABİLECEK Mİ?

Ahmet Çelik üst üste 6 kez bu koşuyu kazanarak kırılması güç bir rekora imza attı. Bu yıl Burgas ile start alacak jokey yarış otoriteleri tarafından favori olarak gösteriliyor.