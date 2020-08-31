II. İnönü Koşusu’nda zafer Real Runner’ın - Son dakika At Yarışı haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
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II. İnönü Koşusu’nda zafer ’ın

II. İnönü Koşusu’nda zafer Real Runner’ın

'nda sonlarda yaptığı etkili sprinti ile yarışı birincilikle tamamlayan 'ın oldu.

İkinci İnönü Koşusu'nda sonlarda yaptığı etkili sprinti ile yarışı birincilikle tamamlayan 'ın oldu. Koşuda ikinciliği Dragon Born, üçüncülüğü Ser Pehlivan, Blinding Light dördüncü olurken beşinciliği de Red Luck almayı başardı.

  1. 31.8.2020
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