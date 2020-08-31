II. İnönü Koşusu’nda zafer Real Runner’ın

İkinci İnönü Koşusu'nda sonlarda yaptığı etkili sprinti ile yarışı birincilikle tamamlayan Real Runner'ın oldu. Koşuda ikinciliği Dragon Born, üçüncülüğü Ser Pehlivan, Blinding Light dördüncü olurken beşinciliği de Red Luck almayı başardı.