II. İnönü Koşusu’nda zafer Real Runner’ın
İkinci İnönü Koşusu'nda sonlarda yaptığı etkili sprinti ile yarışı birincilikle tamamlayan Real Runner'ın oldu.
İkinci İnönü Koşusu'nda sonlarda yaptığı etkili sprinti ile yarışı birincilikle tamamlayan Real Runner'ın oldu. Koşuda ikinciliği Dragon Born, üçüncülüğü Ser Pehlivan, Blinding Light dördüncü olurken beşinciliği de Red Luck almayı başardı.
- 31.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
II. İnönü Koşusu’nda zafer Real Runner’ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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