Milli para atletlerden madalyalara devam
26 Şubat 2019, Salı
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Milli para atletlerden madalyalara devam

Milli para atletlerden madalyalara devam

Para Grand Prix'sinin ilk ayağı olan 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde altın, gümüş madalya kazandı.

Dubai'de devam eden şampiyonada , T54 kategorisi kadınlar 400 metre finalinde 57.84'lük derecesiyle birinciliğe ulaşarak, üçüncü madalyasını elde etti. Zübeyde, şampiyonanın ilk iki gününde altın, 800 metrede ise gümüş madalya almıştı.

ise T53 kategorisi kadınlar 400 metre finalinde 58.84'lük derecesiyle ikinci sırada yer aldı ve gümüş madalyayı boynuna taktı. Hamide de organizasyonun ilk gününde 100 metrede gümüş madalya kazanmıştı.

, yarın sona erecek organizasyonda şu ana kadar 2 altın, 3 gümüş olmak üzere 5 madalya elde etti.

  1. 26.02.2019
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