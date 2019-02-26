Milli para atletlerden madalyalara devam
Para Atletizm Grand Prix'sinin ilk ayağı olan 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde Zübeyde Süpürgeci altın, Hamide Doğangün gümüş madalya kazandı.
Dubai'de devam eden şampiyonada Zübeyde Süpürgeci, T54 kategorisi kadınlar 400 metre finalinde 57.84'lük derecesiyle birinciliğe ulaşarak, üçüncü madalyasını elde etti. Zübeyde, şampiyonanın ilk iki gününde 100 metrede altın, 800 metrede ise gümüş madalya almıştı.
Hamide Doğangün ise T53 kategorisi kadınlar 400 metre finalinde 58.84'lük derecesiyle ikinci sırada yer aldı ve gümüş madalyayı boynuna taktı. Hamide de organizasyonun ilk gününde 100 metrede gümüş madalya kazanmıştı.
Türkiye, yarın sona erecek organizasyonda şu ana kadar 2 altın, 3 gümüş olmak üzere 5 madalya elde etti.
- 26.02.2019
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Galatasaray'ın Erzurumspor talebi kabul edildi
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Yorum
Murat25 17.30 da hava daha soğuk olur. Öğlen saatinde oynanması lazım.
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Burak Yılmaz: "Bize hiç yakışmadı"
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Yorum
TERS KÖŞE VOLKAN SEVGİLİ ASLAN KRAL BURAK. O NE BİÇİM PENALTI ATIŞ. VOLKANI TERS KÖŞE YAPTIN. ADAM ADETA TOPSUZ TARAFTAN AVUTA ÇIKACAKTI KENDİSİ
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Fenerbahçe Kulübünden Beşiktaş'a yönetimine teşekkür
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Yorum
Enda Olay bu abi 3-3 lük maç herkes keyif almış bırakın üzülmeyi tamam puan kaybı var iki taraf içinde ama keyifli maç idi
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