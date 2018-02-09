Milli atletler şampiyona için Bulgaristan'a gitti

Genç Milli Takım kafilesi, Edirne'de verdiği molanın ardından başkent Sofya'da yarın yapılacak 20 Yaş Altı Balkan Salon Şampiyonası için Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçti.

Milli Takım kafilesinde yer alanlar, kentteki bir restoranda yemek yedikten sonra Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi. Milli atletler, yöneticiler ve kafilenin diğer üyeleri sınır kapısı girişindeki Türk bayrağı önünde fotoğraf çektirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Milli Takım Kamp Müdürü Güven Gülüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balkan Şampiyonası'nın 2018'in ilk yarışması olduğunu söyledi.

Şampiyonada kazanacakları madalyaları Türk milletine armağan edeceklerini belirten Gülüm, "Hemen hemen 1 aydır İstanbul'da kamptaydık. Sporcularımızı bu şampiyonaya hazırladık. İyi neticeler alıp ülkemize armağan etmek istiyoruz. Yıl boyunca tüm kategorilerde düzenlenecek Balkan şampiyonalarından iyi sonuçlar almayı hedefliyoruz. Programlarımız yoğun." diye konuştu.

TAF Teknik Kurulu Üyesi ve Sprint Koordinatörü Ahmet Ali Baş da atletizm camiası açısından Balkanların son yıllarda canlandığını belirterek, "Geçen yıl ülkemizde düzenlenen bu şampiyona bu sene Sofya'da düzenlenecek. Genç sporcularımızın ileride daha büyük başarılar getirmesi açısından bu tür organizasyonların önemi bizim için daha büyük." ifadelerini kullandı.

Atletizm Genç Milli Takımı Kadınlar Kamp Sorumlusu Esra Akgün Yılmaz ise 17 Balkan ülkesinin katılacağı şampiyonadan en iyi dereceyle dönmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Şampiyonada yarışacak sporcular şöyle:

Erkekler: Mustafa Onur Sadıkoğlu, Aşkın Sadi Aşkın (60 metre), İlyas Çanakçı, Ahmet Kasap (400 metre), Mehmet Çelik (800 metre), Murat Yalçınkaya, Abdullah Özdemir (1500 metre), Ömer Amaçtan, İslam Taşçı (3 bin metre), Emrah Bozkurt (60 metre engelli), Enes Can Bayraktaroğlu (Yüksek atlama), Yunus Emre Kızıl (Sırıkla atlama), Hüseyin Ocak (Uzun atlama), Batuhan Çakır (3 adım atlama), Alperen Karahan (Gülle atma)

Kadınlar: Eda Nur Kılıç (60 metre), Yasemin Zehra Börekçi, Dilara Aylin Gümürdülü (400 metre), Medine Ökte, Şevval Özdoğan (800 metre), Hacer Yılmaz (1500 metre), Urkuş Işık, Rümeysa Coşkun (3 bin metre), Şevval Ayaz (60 metre engelli), Rümeysa Ökdem, Buse Savaşkan (Yüksek atlama), Sümeyye Kınar (Sırıkla atlama), Gizem Akgöz (Uzun atlama), Esra Yılmaz (3 adım atlama), Aysel Yılmaz (Gülle atma), Eda Nur Korkmaz, Eda Nur Kılıç, Yasemin Zehra Börekçi, Dilara Aylin Gümürdülü, Medine Ökte (4x400 metre)