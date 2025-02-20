Bir değiller

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yabancı hakem tartışmaları ile ilgili birlik vurgusu yaptı. Belözoğlu, "Hakemlerin, teknik adamların, futbolcuların her zaman performansları eleştirilebilir. Bunu çok doğal karşılamak lazım. Bu güvensizlik ortamı olduğu sürece, farklı kararların çıkması da çok doğal diye düşünüyorum. Özellikle hakemlerin bir ve bütün olmadığını görüyorum. Bu anlamda da çok iyi gözlemimin olduğunu, onların bir ve bütün olmadığı sürece farklı kararların çıkmasını da herkesin doğal karşılaması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

GERİLMEYELİM DEDİM ATILDIM

Emre Belözoğlu, Adana Demir maçı devre arasında kırmızı görmesiyle ilgili şunları söyledi: Sadece hakemin yanına gidip, maçın atmosferinin gergin olmadığını, gerilmemize gerek olacak bir maç olmadığını ifade ettim. O da 'Kural gereği sana kırmızı göstermem gerekiyor.' dedi ve kırmızı kart gösterdi.