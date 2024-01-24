Sergen Yalçın'dan Jehezkel açıklaması!

Bitexen Antalyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ:

Biz göreve başladığımızdan beri maçlarla başladık ve maçlarla devam ediyoruz. Takımla çok fazla çalışma şansımız olmadı. Maç maç oyunu iyileştirmeye çalışıyoruz. Daha üretken olmaya çalışıyoruz takım olarak. Bugün için 3 puan almak gerçekten çok önemliydi. Kazanmak çok önemli. Çünkü çok zor bir ligde oynuyoruz. Puan cetvelindeki herkesin birbirine yakın olduğu ve mağlubiyetle herkesin sıkıntıya düşebileceği bir lig. O yüzden zorluk derecesi çok yüksek. Ama çocuklar çok iyi mücadele ediyorlar. Özellikle oyun ilk 45 dakikasında mükemmele yakın bir oyun oynadık. Geriye düşmemize rağmen hiç oyundan kopmadık. 4 maçtır geri düşerek başlıyoruz. Oyunların hiçbirini kaybetmedik. Bu da gerçekten oyuncuların çok cesaretli olduğunu, oyuncuların çok mücadele ettiğini ve oyunu kaybetmemek için ellerinden gelen her şeyi yaptığını gösteriyor. Bu açıdan gerçekten çok mutluyuz. Oyuncu grubumuz bizim için gerçekten çok değerli. Kazandığımız için bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. Pazartesi günü bu ayın 7'nci maçını oynayacağız. Fikstür çok ağır. Tabii bu bütün takımlar için yani sadece bizim için geçerli değil. O yüzden biraz daha dikkat edilmeli diye düşünüyorum artık bu fikstürlere. Çok geniş bir kadroya sahip değiliz. Çok fazla oyuncu değiştirme veya rotasyon yapma şansımız yok. Oyuncuların üzerine çok fazla yük biniyor. Bu da onları çok zorluyor. Rakip antrenmanlarla ve jenerasyon antrenmanlarıyla dinlendire dinlendire maçları çıkarmaya çalışıyoruz. Bu da gerçekten böyle bir ortamda oyuncuların tarafından da bakmak lazım. Dediğim gibi pazartesiden sonra umarım biraz daha normale dönüp haftada bir maçlara dönersek oyuncularımız en 60, 70, 80 dakikaya yakın oyun içinde kalabilirlerse ilk 45 dakikalık oyunu ikinci yarının da bütününe yayabiliriz."

"MİNİMUM 2, MAKSİMUM 3 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Takımın transfer engeliyle ilgili gelen soruya Yalçın, "Küçük bir ödeme var. O yasak değil yani. O ödeme olduğu zaman transfer açılıyor. Çok yasak gibi düşünmeyelim onu. Başkanla görüştük. Maksimum 3, minimum 2 oyuncuya ihtiyacımız olduğunu çünkü geniş bir kadroya sahip olmamız lazım. Hem lig oynuyoruz hem Türkiye Kupası oynuyoruz. Hedeflerimiz var. Camia olarak nereye gideceğimizi tabii ki bilemiyoruz ama dediğim gibi biraz daha geniş kadroya sahip olursak biraz daha elimiz güçlenirse daha farklı şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Şu anda biraz kısıtlı kadromuz var ama ümit ediyorum transfer dönemi bitene kadar 2-3 oyuncu katabiliriz" diye konuştu.

"HASSAS NOKTALAR FUTBOLDAN, SPORDAN ÇOK DAHA ÖNEMLİ"

Trabzonspor maçında yaptığı gol sevinciyle beraber tepkilerin odağı haline gelen ve kadro dışı bırakıldıktan sonra da ülkesine gönderilen Sagiv Jehezkel ile ilgili soruya Sergen Yalçın, şu cevabı verdi:

"Yaşananlar ortadaydı, gitti. Yani o arkadaş ülkenin hassas noktalarına dokundu. Yani profesyonel bir futbolcunun bunları yapmaması gereken davranışlar. Bu tür mesajları sporcular veremez. Vermelerine de gerek yok. Onların işi sadece futbol oynamak ve spor yapmak. O yüzden maalesef elimizde olmayan nedenlerle o arkadaşla yolumuzu ayırmaya karar verdik Antalyaspor camiası olarak. Ki bence çok doğru bir karar diye düşünüyorum. Ha iyi oyuncu muydu? İyi oyuncu, çok iyi oyuncuydu ama hassas noktalar futboldan, spordan çok daha önemli.