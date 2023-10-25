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Antalyaspor'da Başakşehir karşısında hedef 3 puan

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2023 Çarşamba 18:35
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Antalyaspor'da Başakşehir karşısında hedef 3 puan

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in son iki haftasını mağlubiyetle kapatan ve topladığı 9 puanla 14. sırada yer alan Antalyaspor'da hedef ilk saha maçında galibiyet almak. 10. hafta maçında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak olan kırmızı-beyazlılar Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde hazırlıklarına devam ediyor. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki öğle antrenmanı koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Taktik ve teknik ağırlıklı çalışma çift kale maçla sona erdi. Antrenmanda Naldo, yer almazken, bu haftaki karşılaşmalarda kırmızı-beyazlı takımın İsrailli futbolcularının forma giyeceği öğrenildi.

Pazar günü Corendon Airlenes Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir hakem üçlüsü yönetecek.

Öte yandan karşılaşmanın biletleri bugün itibarıyla satışa çıktı. Pasolig gişelerinden yapılan alımlarda, kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara yüzde 50 indirim uygulandığı bildirildi.

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