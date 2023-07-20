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Antalyaspor 19 yaşındaki Iraklı Ali Jasim'i transfer etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz ekibi son olarak 19 yaşındaki Iraklı orta saha oyuncusu Ali Jasim'i kadrosuna kattı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 11:49
Antalyaspor 19 yaşındaki Iraklı Ali Jasim'i transfer etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 19 yaşındaki Iraklı orta saha oyuncusu Ali Jasim ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ali Jasim Elaibi Al Tameemi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Ali Jasim ise "Büyük kalabalıklar önünde oynamaya, büyük zaferler kazanmaya geldim. Haydi Antalya şimdi kırmızı-beyaz zamanı. Her şey Antalyaspor için." ifadelerini kullandı.

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