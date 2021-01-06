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3-1 | MAÇ SONUCU

Son dakika haberleri | 'in 17. haftasında sahasında 'ü konuk etti. Ligde sırasıyla ve 'a kaybeden ardından ile berabere kalan , sahada 3-1 galip ayrıldı ve kötü seriye son verdi. Konuk Fatih Karagümrük'ün ise deplasmanda galibiyet hasreti devam etti.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 20:44 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 20:59
Antalyaspor 3-1 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

'in 17. haftasında sahasında 'ü konuk etti. Ligde sırasıyla ve 'a kaybeden ardından ile berabere kalan , sahada 3-1 galip ayrıldı ve kötü seriye son verdi.

Konuk Fatih Karagümrük'ün ise deplasmanda galibiyet hasreti devam etti.

Mücadelede Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller Özmert, Bayraktar ve 'tan geldi. Konuk Karagümrük'ün tek golünü kaydetti.

Karşılaşmada Fatih Karagümrük'ten Enzo 84. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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