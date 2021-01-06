Antalyaspor 3-1 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspo sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Ligde sırasıyla Çaykur Rizespor ve Hatayspor'a kaybeden ardından Galatasaray ile berabere kalan Antalyaspor, sahada 3-1 galip ayrıldı ve kötü seriye son verdi.
Konuk Fatih Karagümrük'ün ise deplasmanda galibiyet hasreti devam etti.
Mücadelede Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller Hakan Özmert, Gökdeniz Bayraktar ve Eren Albayrak'tan geldi. Konuk Karagümrük'ün tek golünü Balkovec kaydetti.
Karşılaşmada Fatih Karagümrük'ten Enzo Roco 84. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.