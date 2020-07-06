Antalyaspor'un yıldızları Trabzon maçında yok!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 4 yıldızından gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Süper Lig'in 31. haftasında çarşamba günü Trabzonspor ile karşılaşacak Akdeniz ekibinde Podolski ve Fredy, zorlu karşılaşmada kesin olarak forma giyemeyecek. Ersan Gülüm ve Sinan Gümüş'ün de oynama ihtimalleri düşük olduğu belirtildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sakat oyuncuların sağlık durumları hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Burhanettin Çalım nezaretinde Memorial Antalya Hastanesi'nde, sakatlığı bulunan futbolcularımızın tetkikleri yapılmıştır. Buna göre, futbolcularımızdan Lukas Podolski'nin sağ uyluk arka adalesinde 'Grade 2C' yırtık tespit edilmiş olup 3-4 hafta oynayamayacağı, Fredy Ribeiro'nun sağ uyluk alt adalesinde darbeye bağlı 'Grade 1' ödem tespit edilmiş olup 1 hafta oynayamayacağı belirlenmiştir. Ersan Gülüm'de omurilik sakatlığı, Sinan Gümüş'ün ise kasık adalesinde 'Grade 1' ödem tespit edilmiş olup tedavilerine devam edilmekte, Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılmaktadır."