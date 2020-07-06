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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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'un yıldızları Trabzon maçında yok!

Antalyaspor'un yıldızları Trabzon maçında yok!

'in 31. haftasında 'a konuk olacak 'a sakat oyuncularından kötü haber geldi. ekibinde, ile oynanan maçta sakatlanan Podolski'nin en az hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, tedavisi 1 hafta sürecek Fredy'nin de Trabzon deplasmanında forma giyemeyeceği belrtildi. Diğer sakat isimler ve 'ün de kritik mücadelede forma giymeleri zor görünüyor.

ekiplerinden , 4 yıldızından gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Süper Lig'in 31. haftasında çarşamba günü ile karşılaşacak ekibinde Podolski ve Fredy, zorlu karşılaşmada kesin olarak forma giyemeyecek. ve 'ün de oynama ihtimalleri düşük olduğu belirtildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sakat oyuncuların sağlık durumları hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Burhanettin Çalım nezaretinde Memorial Antalya Hastanesi'nde, sakatlığı bulunan futbolcularımızın tetkikleri yapılmıştır. Buna göre, futbolcularımızdan 'nin sağ uyluk arka adalesinde 'Grade 2C' yırtık tespit edilmiş olup hafta oynayamayacağı, Fredy Ribeiro'nun sağ uyluk alt adalesinde darbeye bağlı 'Grade 1' ödem tespit edilmiş olup 1 hafta oynayamayacağı belirlenmiştir. Ersan Gülüm'de omurilik sakatlığı, Sinan Gümüş'ün ise kasık adalesinde 'Grade 1' ödem tespit edilmiş olup tedavilerine devam edilmekte, Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılmaktadır."

  1. 06.07.2020
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