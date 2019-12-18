Antalyaspor'dan 'kural hatası' itirazı
Hentbol Erkekler Süper Lig'de mücadele eden CIP Travel Antalyaspor, 26-24 yenildiği Beykoz Belediyespor karşılaşmasında hakemin kural hatası yaptığı gerekçesiyle maçın tekrarı için Türkiye Hentbol Federasyonu'na başvuru yaptı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9'uncu haftasında CIP Travel Antalyaspor, Beykoz Belediyespor'a 26-24 mağlup oldu. CIP Travel Antalyaspor yönetimi maçta hakemin kural hatası yaptığını savundu. Beykoz Belediyespor'un 7 metre atışında Antalyaspor'un kalecisinin kalede bulunmadığını ve hakemin bu anda atış izni verdiğini savunan CIP Antalyaspor yönetimi, Türkiye Hentbol Federasyonu'na itirazda bulundu.
Kural hatası nedeniyle maçın yeniden oynanması gerektiğini belirten Antalyaspor Hentbol Şube Sorumlusu Hakan İrban, "İtirazda bulunduk. 7 metre atışının atılması için kalecinin kalede olması gerekiyor. Kaleci kaleye geçmezse 7 metre atışı yapılamaz. Oyun kurallarında belirtiliyor. Kaleci, hakemin verdiği hatalı kararlara tepkisini, oyunu yavaşlatma amacıyla kaleye geç geçerek göstermek istedi. Kalecimiz maç esnasında kaledeki yerini almadı ve hakemin kaleciye uyarısı cezai yaptırımı olmalıydı. Kural gereği kaleciyi uyarıp, 2 dakika cezası vermeliydi. Yedek kaleci geçmiyorsa ona da 2 dakika cezası vermeliydi. Sonrasında antrenöre bir oyuncunun kaleye geçmesi istenirdi eğer kaleye geçen olmazsa da maçın iptali gerekirdi ama bunlar yapılmadı. Bu kural hatasını A klasman hakem gözlemcisi yaptı. Boş kaleye hakem 7 metre atışı yaptırdı. Maçın tekrarı ile ilgili federasyona dilekçe verdik. Kural hatası nedeniyle maçın tekrar oynanmasını talep ediyoruz" dedi.
- 18.12.2019
- Hıncal Uluç: Ben Galatasaray'a Belhanda'dan daha faydalı olurum
- Hıncal Uluç: Galatasaray iflas halinde
- Emre Bol: Ersun Yanal artık Fenerbahçe kariyerinin sonuna gelmiştir
- Mehmet Özdilek: Havalara uçmadan sağlam bir şekilde gitmek istiyoruz
- Hugo Rodallega: Trabzonspor'a saygımdan dolayı gole sevinmedim
-
Yedi bela Kocaelispor!
Toplam 1
Yorum
K. Süper Lige dönünce tekrardan korkulu rüya olacağız..!!
-
‘Çok üzücü bir yenilgi’
Toplam 1
Yorum
kral Senin tecrübende ki bir futbolcu nasıl ilk godeki ofsaytı bu şekil bozar anlamak çok zor,yakışmadı sana.
-
İdmanda yüzler asık
Toplam 1
Yorum
paşa İdmanlarda basit gol yeme sorununu çözüp takım halinde nasıl defans yapılır öğrenseniz yetecek.Saçma sapan puanlar kaybediyoruz yazık.
Antalyaspor'dan 'kural hatası' itirazı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.