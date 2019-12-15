Antalyaspor'da 8 haftalık 3 puan hasreti
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un 3 puan hasreti 8 haftaya çıktı. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, geçen sezonun başarısını mumla arıyor. Bu sezon ligde 15 maçta topladığı 13 puanla 15’inci sırada yer alan kırmızı beyazlılar, geçen yılın aynı döneminde 26 puanla 3’üncü sırada yer alıyordu.
Ligde son galibiyetini 7'inci haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı alan Antalyaspor, aradan geçen 8 haftada 3 puana hasret kaldı. Son 8 haftada kırmızı beyazlılar 6 yenilgi, 2 beraberlikle 2 puan toplayabildi. Kötü gidişatın ardından teknik direktör Bülent Korkmaz'la yolları ayıran Antalyaspor, Stjepan Tomas ile anlaştı. Tomas ile 4 maça çıkan Antalyaspor yine 3 puanla tanışamazken, sadece 2 beraberlik alabildi. Kırmızı beyazlılar ligin 16'ıncı haftasında 20 Aralık Cuma günü MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.
Antalyaspor son 8 maçında Gaziantep Futbol Kulübü ve Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalırken, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor,Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'a kaybetti.
- 15.12.2019
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Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Antalyaspor'da 8 haftalık 3 puan hasreti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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