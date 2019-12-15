Antalyaspor'da 8 haftalık 3 puan hasreti

Ligde son galibiyetini 7'inci haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı alan Antalyaspor, aradan geçen 8 haftada 3 puana hasret kaldı. Son 8 haftada kırmızı beyazlılar 6 yenilgi, 2 beraberlikle 2 puan toplayabildi. Kötü gidişatın ardından teknik direktör Bülent Korkmaz'la yolları ayıran Antalyaspor, Stjepan Tomas ile anlaştı. Tomas ile 4 maça çıkan Antalyaspor yine 3 puanla tanışamazken, sadece 2 beraberlik alabildi. Kırmızı beyazlılar ligin 16'ıncı haftasında 20 Aralık Cuma günü MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Antalyaspor son 8 maçında Gaziantep Futbol Kulübü ve Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalırken, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor,Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'a kaybetti.