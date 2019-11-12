Son dakika: Ankaragücü'nden Metin Diyadin dönemi sona erdi! Yeni teknik adam Mustafa Kaplan oldu

Ankaragücü'nden son dakika açıklaması... Metin Diyadin ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü, daha önce de sarı-lacivertli kulüpte görev yapan Mustafa Kaplan ile el sıkıştı.

29 Ekim'de Gençlerbirliği'nden ayrılan deneyimli teknik adam ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

MKE ANKARAGÜCÜ BÖYLE DUYURDU: "Kulübümüz, Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaşmıştır."

MUSTAFA KAPLAN KİMDİR?

Mustafa Kaplan (d. 2 Eylül 1967, Kırşehir), Türk eski futbolcu, teknik direktör.

FUTBOLCULUK KARİYERİ VE KULÜP TAKIMLARI KARİYERİ

Futbola, doğduğu şehrin takımı olan Kırşehirspor altyapısında başladı ve daha sonra birçok 3. Lig ve 2. Lig ekibinde görev aldı. Ağırlıklı olarak İç Anadolu Bölgesi'nin ekiplerinde oynadı.Teknik direktörlük kariyeriFutbola vedasından sonra antrenörlük yapmaya karar verdi ve ilk antremanlık deneyimini 2003 yılında MKE Ankaragücü'nde yardımcı antrenör olarak edindi. Daha sonra Gençlerbirliği'nde aynı görevi üstlendikten sonra Ankaragücü'ne geri döndü. 2010-11 sezonunun başında tekrar Gençlerbirliği'nde yardımcı antrenör olarak çalışmaya başladı.

26 Nisan 2011 tarihinde Gençlerbirliği teknik direktörü Ralf Zumdick'in istifa etmesinden sonra boşalan teknik direktörlük görevine geçici olarak sezon sonuna kadar getirildi. Sezon bitimi görevini yeni teknik direktör Giray Bulak'a teslim etti. 2012-13 sezonunun ortasında MKE Ankaragücü teknik direktörlüğü görevine getirildi. Ancak topladığı puanlar yeterli olmadı ve Ankaragücü lig sonuncusu olarak 1. Lig'den 2. Lig'e düştü.

2013-14 sezonu başında Hacettepe'nin başına getirilen Kaplan, takımıyla birlikte 2. Lig'e yükseldi. 2014-15 sezonunun başlangıcında ise Gençlerbirliği'nin başına getirildi. Burada yalnızca 1 maç görevde kaldıktan sonra takımla yolları ayrıldı. 2016-17 sezonu başında Giresunspor'un teknik direktörlüğüne getirildi. Mustafa Kaplan son olarak Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevini üstleniyordu...