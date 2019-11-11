Süper Lig'de kaleler 11 haftada 10 kez şaştı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
11 Kasım 2019, Pazartesi
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'de kaleler 11 haftada 10 kez şaştı

Süper Lig'de kaleler 11 haftada 10 kez şaştı

'de geride kalan 11 haftada kaleler 10 kez şaştı. Hakem raporlarına göre, 2019-2020 sezonunun ilk 11 haftasında 10 futbolcu, kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

Antalyaspor'dan Bahadır Öztürk, 'nden , 'nden , 'tan , 'dan , Fenerbahçe'den , 'dan Montassar Talbi, Kasımpaşa'dan , 'dan Ben Rienstra ve Aymen Abdennour, ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi.

BİR HAFTADA 4 GOL

Son 3 haftadır ters vuruşla filelerin havalandığı 'in, 6. haftasında kaleler 4 kez şaştı.

Beşiktaş'ın deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 yenildiği maçta siyah-beyazlı futbolcu Dorukhan Toköz, topu kendi fileleriyle buluşturarak taraftarlarını üzdü.

İttifak Holding Konyaspor'dan Levan Shengelia, İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcu Pedro Henrique'nin ortasında arka direkte topu şanssız bir şekilde kendi ağlarına gönderdi. Konyaspor, bu golle Kayserispor karşısında 1-0 geriye düşse de sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Süper Lig'de 7 yıl aradan sonra MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanan başkent derbisinde ise ters vuruşla 2 gol kaydedildi.

KORUDUĞU KALEYE GOL ATTI

Başkent derbisinde Gençlerbirliği'nin Portekizli futbolcusu Daniel Candeias, topu uzaklaştırmak isterken kendi ağlarını sarstı ve MKE Ankaragücü taraftarlarını sevindirdi. Bu golle 1-0'lık üstünlüğü yakalayan MKE Ankaragücü, daha sonra İlhan Parlak'la farkı 2'ye çıkardı.

75. dakikada Zargo Toure'nin şutunda direkten dönen top MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay'a çarparak ağlara gitti.

Böylece Korcan, koruduğu kaleye gol atma talihsizliğini yaşadı. Eryaman Stadı'nda oynanan başkent derbisini MKE Ankaragücü, 2-1 kazandı.

LUNG TOPU ISKALADI

İstikbal Mobilya Kayserispor, 9. hafta mücadelesinde deplasmanda BtcTurk 'a 4-0 mağlup oldu.

Karşılaşmada, Kayserisporlu futbolcu Ben Rienstra'nın geri pasında kaleci Silviu Lung'un ıskaladığı top ağlara gitti. Bu gol karşılaşmanın skorunu belirledi.

KALEYİ ŞAŞIRANLAR

Süper Lig'de bu sezon geride kalan 11 haftada kendi kalesine gol atma talihsizliğini yaşayan oyuncular şunlar:

Hafta Futbolcu Takımı Maç Skor
2 Bahadır Öztürk Antalyaspor Antalyaspor-Yukatel Denizlispor 0-2
6 Daniel Candeias Gençlerbirliği MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği 2-1
6 Korcan Çelikay MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği 2-1
6 Dorukhan Toköz Beşiktaş Trabzonspor-Beşiktaş 4-1
6 Levan Shengelia İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor 2-1
9 Ben Rienstra İstikbal Mobilya Kayserispor BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor 4-0
9 Serdar Aziz Fenerbahçe Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor 5-1
10 Montassar Talbi Çaykur Rizespor Galatasaray-Çaykur Rizespor 2-0
10 Veysel Sarı Kasımpaşa Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor 2-2
11 Aymen Abdennour İstikbal Mobilya Kayserispor Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor 2-1
  1. 11.11.2019
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