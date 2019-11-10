Antalyaspor'da Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
10 Kasım 2019, Pazar
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Antalyaspor'da Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı!

Antalyaspor'da Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı!

Süper Lig'de Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ligde son dört haftada puanla tanışamamıştı. Son olarak 'yi mağlup eden Antalyaspor, Gençlerbirliği, Sivasspor, ve Çaykur Rizespor maçlarından puan çıkartamadı.

Detaylar birazdan...
  1. 10.11.2019
  2. Güncelleme: 10.11.2019 23:31
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