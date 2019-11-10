Antalyaspor'da Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı!
Süper Lig'de Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ligde son dört haftada puanla tanışamamıştı. Son olarak Fenerbahçe'yi mağlup eden Antalyaspor, Gençlerbirliği, Sivasspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarından puan çıkartamadı.
- 10.11.2019
- Güncelleme: 10.11.2019 23:31
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Antalyaspor'da Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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