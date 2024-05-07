BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Mayıs Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

7 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi 22:00 PSG - Borussia Dortmund (TV 8,5)

Türkiye - Kupa Yarı Final 20:30 Beşiktaş - MKE Ankaragücü (atv)

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