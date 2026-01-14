CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Leipzig-Freiburg maçı için geri sayım! İşte saat, tarih ve yayın bilgileri!

Leipzig-Freiburg maçı için geri sayım! İşte saat, tarih ve yayın bilgileri!

Bundesliga’nın 17. haftasında RB Leipzig, kendi seyircisi önünde ligin dişli ekiplerinden Freiburg ile kozlarını paylaşıyor. Topladığı 29 puanla 4. sırada yer alan ve lider Bayern Münih’i takibini sürdüren Ole Werner'in öğrencileri, geçtiğimiz hafta St. Pauli maçının kar yağışı nedeniyle ertelenmesiyle dinlenme fırsatı buldu ve bu akşam sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Öte yandan, 23 puanla 8. sırada bulunan ve Avrupa kupaları potasını zorlayan Julian Schuster’in Freiburg’u, son dönemdeki çıkışını sürdürerek deplasmanda sürpriz bir sonuç almanın ve ilk 6 içerisindeki yerini perçinlemenin planlarını yapıyor. İşte Leipzig-Freiburg maçının detayları...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 13:10 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 13:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Leipzig-Freiburg maçı için geri sayım! İşte saat, tarih ve yayın bilgileri!

Leipzig-Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Red Bull Arena'da bu akşam saat 22:30'da çalacak olan ilk düdük, Bundesliga'nın en köklü taktik savaşlarından birini başlatacak. Ev sahibi Leipzig'de Johan Bakayoko ve Lukas Klostermann gibi kilit isimlerin yokluğu savunma kurgusunu zorlasa da, AFCON'dan dönen Yan Diomande hücum hattının en büyük güvencesi olacak. Konuk ekip Freiburg cephesinde ise savunmanın bel kemiği Philipp Lienhart'ın sakatlığı can sıksa da, Vincenzo Grifo'nun yaratıcılığı ve duran toplardaki ustalığı Leipzig savunması için en büyük tehdit unsuru olarak öne çıkıyor. İşte Leipzig-Freiburg maçı detayları...

Leipzig-Freiburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leipzig-Freiburg maçı, 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Leipzig Stadium'daki mücadele, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

Leipzig-Freiburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Leipzig-Freiburg maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Leipzig-Freiburg MUHTEMEL 11'LER

Leipzig: Gulacsi; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Baumgartner, Seiwald, Schlager; Harder, Romulo, Diomande

Freiburg: Atubolu; Kubler, Ginter, Jung, Gunter; Eggestein, Osterhage; Treu, Suzuki, Grifo; Holer

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den Nunez bombası! Transferde Lugano faktörü
REKLAM - D&R
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
İmamoğlu'nun A Takımı'nın narko-fuhuş partisi görüntüleri! İBB paralarıyla villada striptiz: Uyuşturucuyu Gülibrahimoğlu mu temin etti?
G.Saray'ın Lookman teklifi ortaya çıktı!
G.Saray iki yıldız için daha Milano'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Teniste Uluslararası Gençler Turnuvası! Teniste Uluslararası Gençler Turnuvası! 13:18
Ajax brahimovic'i açıkladı! Ajax brahimovic'i açıkladı! 13:12
Tüm ayrıntılarıyla Leipzig-Freiburg maçı! Tüm ayrıntılarıyla Leipzig-Freiburg maçı! 13:10
Kanarya kupa yolunda ilk puanın peşinde! Kanarya kupa yolunda ilk puanın peşinde! 12:59
İşte Türkiye Kupası'nda günün maçlaırnın VAR'ları! İşte Türkiye Kupası'nda günün maçlaırnın VAR'ları! 12:56
Köln-Bayern Münih maçı hakkında! Köln-Bayern Münih maçı hakkında! 12:52
Daha Eski
Amine Harit'ten G.Saray itirafı! Amine Harit'ten G.Saray itirafı! 12:49
Real Madrid'de Arda Güler'i bekleyen tehlike! Real Madrid'de Arda Güler'i bekleyen tehlike! 12:39
Aliağa FK-Samsunspor | CANLI İZLE Aliağa FK-Samsunspor | CANLI İZLE 12:38
Alvarez'den büyük fedakarlık! Alvarez'den büyük fedakarlık! 12:23
Toprak Razgatlıoğlu'nun hedefi! Toprak Razgatlıoğlu'nun hedefi! 11:55
G.Saray'da gündem yeniden Jhon Arias! G.Saray'da gündem yeniden Jhon Arias! 11:53