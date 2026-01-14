Leipzig-Freiburg maçı için geri sayım! İşte saat, tarih ve yayın bilgileri!

Leipzig-Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Red Bull Arena'da bu akşam saat 22:30'da çalacak olan ilk düdük, Bundesliga'nın en köklü taktik savaşlarından birini başlatacak. Ev sahibi Leipzig'de Johan Bakayoko ve Lukas Klostermann gibi kilit isimlerin yokluğu savunma kurgusunu zorlasa da, AFCON'dan dönen Yan Diomande hücum hattının en büyük güvencesi olacak. Konuk ekip Freiburg cephesinde ise savunmanın bel kemiği Philipp Lienhart'ın sakatlığı can sıksa da, Vincenzo Grifo'nun yaratıcılığı ve duran toplardaki ustalığı Leipzig savunması için en büyük tehdit unsuru olarak öne çıkıyor. İşte Leipzig-Freiburg maçı detayları...

Leipzig-Freiburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leipzig-Freiburg maçı, 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Leipzig Stadium'daki mücadele, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

Leipzig-Freiburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Leipzig-Freiburg maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Leipzig-Freiburg MUHTEMEL 11'LER

Leipzig: Gulacsi; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Baumgartner, Seiwald, Schlager; Harder, Romulo, Diomande

Freiburg: Atubolu; Kubler, Ginter, Jung, Gunter; Eggestein, Osterhage; Treu, Suzuki, Grifo; Holer