Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih - Freiburg MAÇI CANLI | Yayın bilgileri ve kanalı!

Bayern Münih - Freiburg MAÇI CANLI | Yayın bilgileri ve kanalı!

Bundesliga'nın zirvesini domine eden Bayern Münih, 11. haftada Freiburg ile kozlarını paylaşıyor. Allianz Arena'da, şampiyonluk yolunda bir adım daha atmak isteyen Vincent Kompany'nin öğrencileri, zirvede puan farkını açmak için sahaya çıkacak. Freiburg ise orta sıralarda kalmak için vereceği mücadelede, rakibi karşısında sürpriz arayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Bayern Münih - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 08:44
Bayern Münih - Freiburg MAÇI CANLI | Yayın bilgileri ve kanalı!

Bayern Münih - Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bayern Münih, milli aranın ardından Bundesliga'nın 11. haftasında Freiburg ile kozlarını paylaşacak. 9 maçlık galibiyet serisini milli ara öncesi çıktığı son maçta, Union Berlin deplasmanında yitiren ev sahibi takım, yeni bir galibiyet serisi yazarak zirvedeki puan farkını açmayı hedefliyor. Freiburg ise ilk 10 haftada elde ettiği 3 galibiyetle 13 puana ulaştı. Rakibinden 15 puan eksik konuk ekip, ligin birincisi karşısında sürpriz arayacak. Peki Bayern Münih - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MUNIH - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih - Freiburg maçı, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye Saati İle 17.30'da başlayacak.

BAYERN MUNIH - FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Freiburg mücadelesi, S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

