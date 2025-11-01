Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı CANLI izle! Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı izleme linki

Bundesliga'da üst sıralar açısından kritik bir randevuya sahne olacak. Bayern Münih, ligdeki üstün formunu sürdürmek ve şampiyonluk yarışında avantaj sağlamak için Bayer Leverkusen karşısında sahaya çıkacak. Konuk ekip Leverkusen, deplasmanda puan kaybı yaşamamak ve sürpriz yapabilmek için hazırlıklarını tamamladı. İki takımın son dönem performansları, sakatlık listeleri ve bireysel form durumları maçın seyrini belirleyecek. Bayern Münih'in yoğun fikstürü ve rotasyon planları, teknik direktörlerin alacağı riskleri ön plana çıkarıyor. Ayrıca maçta ilk 11'de yapılacak tercihler ve maç içi hamleler oyunun temposunu doğrudan etkileyecek. Peki, Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

👉 Bayern Münih-Bayer Leverkusen maçını takip etmek için tıklayınız.

BAYERN MUNIH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN?

Almanya Bundesliga'nın en çok konuşulan karşılaşmalarından biri, bugün Bayern Münih ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak.

BAYERN MUNIH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Cumartesi günü 20:30 (TSİ)'de başlayacak.

BAYERN MUNIH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, S SPORT PLUS ekranlarından canlı izlenebilecek.

📌 Next: 𝐁𝐮𝐧𝐝𝐞𝐬𝐥𝐢𝐠𝐚-𝐇𝐞𝐢𝐦𝐬𝐩𝐢𝐞𝐥 𝐠𝐞𝐠𝐞𝐧 𝐋𝐞𝐯𝐞𝐫𝐤𝐮𝐬𝐞𝐧 ⚽️ 🔥 Wir sind richtig heiß auf Samstag! 🔥 #FCBB04 pic.twitter.com/0MFxy87XTx — FC Bayern München (@FCBayern) October 30, 2025

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

Futbol, basketbol, tenis ve motor sporlarının yayınlandığı S SPORT PLUS, Türkiye'de en çok tercih edilen dijital spor platformlarından biridir. S SPORT PLUS, Bundesliga, Premier League, NBA, Formula 1, LaLiga ve Ligue 1 gibi dünyanın önde gelen lig ve organizasyonlarını canlı olarak izleme imkânı sunar.

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih'in muhtemel ilk 11'i: Neuer, Boey, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Diaz, Kane

Bayer Leverkusen'in muhtemel ilk 11'i: Flekken, Quansah, Bade, Tapsoba, Arthur, Andrich, Garcia, Grimaldo, Hofmann, Poku, Schick

BAYERN MUNIH - BAYER LEVERKUSEN MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!