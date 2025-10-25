CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Augsburg 0-6 RB Leipzig (MAÇ SONUCU ÖZET)

Augsburg 0-6 RB Leipzig (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bundesliga’nın 8. haftasında RB Leipzig, deplasmanda Augsburg’u 6-0 mağlup ederek ev sahibi ekibe tarihinin en ağır iç saha yenilgisini yaşattı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 18:29
Augsburg 0-6 RB Leipzig (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bundesliga'nın 8. haftasında Augsburg, WWK Arena'da RB Leipzig'i konuk etti. Mücadeleye fırtına gibi başlayan Leipzig, sahadan 6-0'lık tarihi bir galibiyetle ayrıldı.

Konuk ekip ilk yarıda adeta gol olup yağdı. 10. dakikada Diomande'nin golüyle perdeyi açan Leipzig, 18. dakikada yaz transfer döneminde Göztepe'den kadrosuna kattığı Romulo ve 22. dakikada Nusa'nın golleriyle farkı üçe çıkardı. 38. dakikada Baumgartner'in fileleri havalandırmasıyla ilk yarı 4-0 tamamlandı.

İkinci yarıda da hız kesmeyen Leipzig, 56. dakikada Ouedraogo ve 65. dakikada Lukeba'nın golleriyle farkı altıya taşıdı. Maçta başka gol olmayınca Leipzig, Augsburg deplasmanından 6-0'lık net bir galibiyetle döndü.

Bu sonuçla Leipzig puanını 19'a yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu. 7 puanda kalan Augsburg ise hem ligdeki kötü gidişini sürdürdü hem de tarihine kara bir sayfa ekledi.

TARİHİ FARK

Augsburg, Bundesliga tarihinde hiçbir iç saha maçında 4 farklı yenilgi yaşamamıştı. Leipzig karşısında alınan 6-0'lık sonuç, kulüp tarihinin en ağır iç saha mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.

SONRAKİ MAÇLAR

Bundesliga'nın 9. haftasında Augsburg sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Leipzig ise evinde Stuttgart ile karşılaşacak.

