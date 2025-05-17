Mainz 2-2 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU-ÖZET

Almanya Bundesliga'nın son haftasında Mainz, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan ev sahibi takım, üstünlüğü koruyamadı ve karşılaşma 2-2 beraberlik ile sonuçlandı.

Mainz'ın gollerini Paul Nebel ve Jonathan Burkardt kaydederken Leverkusen'in 2 golü de Patrik Schick'ten geldi.

Bu sonuç ile birlikte puanlar paylaşıldı ve Bayer Leverkusen 69, Mainz 52 puana yükseldi.

Mainz, galibiyet alması durumunda averaj ile 5. sıraya yükselerek Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde edecekti.