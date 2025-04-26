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Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 31. haftada Bayer Leverkusen ile Augsburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bayer Leverkusen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 11:29
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Bayer Leverkusen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bayer Leverkusen - Augsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Augsburg maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bayer Leverkusen - Augsburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Tella, Wirtz; Schick

Augsburg: Dahmen; Matsima, Gouweleeuw, Zesiger; Wolf, Jakic, Onyeka, Giannoulis; Jensen, Claude-Maurice; Essende

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