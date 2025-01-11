St Pauli - Eintracht Frankurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

St Pauli - Eintracht Frankurt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. St Pauli ile Eintracht Frankurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St Pauli - Eintracht Frankurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

St Pauli - Eintracht Frankurt MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

St Pauli - Eintracht Frankurt maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da beIN SPORTS 3 ve tivibu SPOR 1 ekranlarından yayınlanacak.

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