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Wolfsburg - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın ilk haftası ile heyecan başlıyor. Wolfsburg ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 12:59
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Wolfsburg - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Wolfsburg - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan başlıyor. Wolfsburg ile Bayern Münih ilk hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLFSBURG - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolfsburg - Bayern Münih maçı 25 Ağustos Pazar günü saat 16.30'da S Sport Connect'te canlı yayınlanacak.

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