Wolfsburg - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Wolfsburg - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan başlıyor. Wolfsburg ile Bayern Münih ilk hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLFSBURG - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolfsburg - Bayern Münih maçı 25 Ağustos Pazar günü saat 16.30'da S Sport Connect'te canlı yayınlanacak.

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