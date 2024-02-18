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Bochum 3-2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bundesliga'nın 22. haftasında Bayern Münih deplasmanda Bochum'a 3-2 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 21:55
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Bochum 3-2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Bochum ile Bayern Münih kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bochum'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Takuma Asano, 44. dakikada Keven Schlotterbeck ve 85. dakikada Kevin Stöger (p) kaydetti. Bayern Münih'in 14. dakikada Jamal Musiala ve 90+4. dakikada Harry Kane ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Öte yandan Bayern Münih'te Dayot Upamecano, 77. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sezonki 4. yenilgisini alan Bayern Münih, 50 puanda kaldı. Bochum ise puanını 25'e yükseltti.

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