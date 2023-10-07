Borussia Dortmund 4 - 2 Union Berlin (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Borussia Dortmund ile Union Berlin karşı karşıya geldi.

Dortmund, 7. dakikada Niclas Füllkrug'un golüyle 1-0 öne geçti. Union Berlin bu gole iki dakika sonra Gosens ile yanıt verirken, 31. dakikada Bonucci'nin penaltıdan kaydettiği golle devreyi 2-1 önde kapatmayı başardı.

İkinci yarıda etkili olan taraf ev sahibi takım oldu. Dortmund, 49'da Nico Schlotterbeck, 54'te Julian Brandt ve 71'de Ryerson'un golleriyle mücadeleyi 4-2 kazandı.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Borussia Dortmund, puanını 17'ye yükseltti. Union Berlin ise 6 puanda kaldı.