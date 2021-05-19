Haberler Almanya Bundesliga Son dakika spor haberi: Yıldız oyuncu Sami Khedira açıkladı! Futbolu bırakıyor

Son dakika spor haberi: Yıldız oyuncu açıkladı! Futbolu bırakıyor

Son dakika spor haberi: 'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız , sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 22:37
Son dakika spor haberi: Yıldız oyuncu Sami Khedira açıkladı! Futbolu bırakıyor

() takımlarından 'de forma giyen , sezon sonunda aktif kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Khedira, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 22 Mayıs Cumartesi günü Bundesliga'nın son haftasındaki maçında son kez sahaya çıkacağını belirterek, "Tüm bu özel anları sizlerle yaşama fırsatını yakaladığım için çok gururluyum. Taraftarlar, teknik direktörler, takım arkadaşlarım, ailem ve arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

kökenli Alman futbolcu, Hertha Berlin'e gelmeden önce (2006-2010), (2010-2015) ve (2015-2021) kulüplerinde oynadı.

2019'dan itibaren sakatlıkların peşini bırakmadığı 34 yaşındaki Khedira, 77 kez formasını giydiği ile 2014'te dünya şampiyonluğu yaşadı.

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