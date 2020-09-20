Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da ilk hafta heyecanı devam ediyor. Ligin güçlü ekiplerinden Wolfsburg ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

WOLFSBURG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçı 20 Eylül Pazar günü saat 19:00'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

WOLFSBURG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wolfsburg: Koen Casteels; Felix Klaus, Maxence Lacroix, John Brooks, Jerome Roussillon; Josip Brekalo, Maximilian Arnold, Xaver Schlager, Renato Steffen, Admir Mehmedi; Wout Weghorst

Bayer Leverkusen: Lukas Hradecky; Wendell, Jonathan Tah, Edmond Tapsoba, Lars Bender; Karim Bellarabi, Charles Aranguiz; Kerim Demirbay, Florian Wirtz, Moussa Diaby; Patrik Schik