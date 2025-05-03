CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Alanyaspor Corendon Alanyaspor - Bellona Kayserispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Corendon Alanyaspor - Bellona Kayserispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 34. haftasında Corendon Alanyaspor ile Bellona Kayserispor karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 15:53 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 16:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Corendon Alanyaspor - Bellona Kayserispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 34. haftasında Corendon Alanyaspor ile Bellona Kayserispor karşı karşıya geliyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE CORENDON ALANYASPOR - BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ:

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Richard, Lima, Balkovec, Janvier, Vilhena, Cordova, Hwang, Sporar

Bellona Kayserisor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Jeanvier, Carole, Kartal, Karimi, Ramazan, Cardoso, Talha

CORENDON ALANYSPOR - BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Corendon Alanyaspor - Bellona Kayserispor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

Mourinho dünya yıldızını istedi! Tadic ve Dzeko gidiyor...
G.Saray'a 17'lik 10 numara!
DİĞER
Şimdilerin ünlü komedyenini tanıdınız mı? "Ne kadar gergin bir bebekmişim" diyerek paylaştı!
KKTC'ye yakışır Külliye! Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarını açtı: Bir mühür daha vuruyoruz
Mou için flaş karar! Beşiktaş'ı yenemezse...
Ertuğrul Doğan: Osimhen'i alabilirdik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Maximin şoku! F.Bahçe'de Maximin şoku! 15:59
Portsmouth-Hull City maçı saat kaçta? Portsmouth-Hull City maçı saat kaçta? 15:56
G.Saray-Sivasspor maçı detayları! G.Saray-Sivasspor maçı detayları! 15:45
Beşiktaş derbiye hazır! Beşiktaş derbiye hazır! 15:26
A. Efes-Beşiktaş Fibabanka maçı ertelendi A. Efes-Beşiktaş Fibabanka maçı ertelendi 15:23
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabı Viviani'nin Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabı Viviani'nin 15:20
Daha Eski
Arsenal-Bournemouth maçı ne zaman? Arsenal-Bournemouth maçı ne zaman? 15:19
Ancelotti'den flaş Arda sözleri! Ancelotti'den flaş Arda sözleri! 15:17
Hatayspor-Başakşehir maçı ne zaman? Hatayspor-Başakşehir maçı ne zaman? 14:14
G.Saray'a 17'lik 10 numara! G.Saray'a 17'lik 10 numara! 14:06
G.Saray-Sivasspor maçı detayları! G.Saray-Sivasspor maçı detayları! 13:51
Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı ne zaman? Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı ne zaman? 13:47