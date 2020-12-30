Haberler Alanyaspor Son dakika transfer haberi: Hasan Hüseyin Acar Alanyaspor'da!

Son dakika haberi: 'da!

ekiplerinden , 'dan ayrılan 'ı kadrosuna kattı. ekibi resmi sitesinden, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 17:14 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 17:24
Son dakika transfer haberi: Hasan Hüseyin Acar Alanyaspor'da!

Ara döneminin başlamasına kısa süre kala Aytemiz ilk transferini gerçekleştirdi. ile 17 Aralık'ta sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaşan turuncu-yeşilliler, bugün deneyimli oyuncuya Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

HASAN ÇAVUŞOĞLU: BİRÇOK TALİBİ OLMASINA RAĞMEN BİZİ TERCİH ETTİ
İmza töreni sonrası konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Devre arasına girerken ilk transferimizi gerçekleştiriyoruz. Geçen sezon Kayserispor'da başarılı bir sezon geçirmişti. Bundan sonra 3,5 yıl bizimle devam edecek. Birçok talibi olmasına rağmen bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum" dedi.

HASAN HÜSEYİN ACAR: KENDİMİ GÖSTERECEĞİM BİR KULÜP OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM
Başarılı orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ise "Alanyaspor gibi bir kulübe her zaman transfer olamazsınız. Kendimi gösterebileceğim bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Burada oynama fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SON DAKİKA