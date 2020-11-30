Alanyaspor'dan müthiş istatistik! Tek rakibi Atletico Madrid...

Süper Lig'de geride kalan 10 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor, hücumdaki performansı kadar savunmadaki başarısıyla da adından söz ettiriyor.

Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Atan, hücumda geçen seneki performansı yakalarken, savunmada ise takımına büyük gelişme kaydettirdi.

Sezon başında Welinton ve N'Sakala'yı Beşiktaş'a gönderen Akdeniz ekibinde, sol beke N'Sakala yerine François Moubandje, Welinton yerineyse stopere 3 sezondur kulüpte olan Georgios Tzavellas monte edildi.

Geçen sezon 9 maçta 18 puan toplayan ve yine 19 gol atan Alanyaspor, 11 gol yemişti. Turuncu-yeşilliler, bu sezon ise 9 maçta bu kez 23 puan toplarken, yediği gol sayısını 3'e düşürerek inanılmaz bir performans sergiledi.

5 sezondur Süper Lig'de yer alan Alanyaspor, savunmadaki başarısıyla Avrupa'nın 5 büyük ligi (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya) ve Süper Lig göz önüne alındığında en iyi ikinci performansı sergiledi.

TEK RAKİBİ SIMEONE'Lİ ATLETICO!

Çağdaş Atan ile birlikte yepyeni bir döneme giren ve her 3 maçta kalesinde sadece 1 gol gören Alanyaspor, Diego Simeone'nin çalıştırdığı ve savunma performansıyla yıllardır takdir toplayan Atletico Madrid'den sadece 1 fazla gol yedi.