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'dan müthiş istatistik! Tek rakibi ...

'de bir maç eksiğine rağmen en yakın rakibinin 3 puan önünde zirvede yer alan , özellikle savunmada sergilediği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini geride bıraktı. İlk 9 maçta kalesinde yalnızca 3 gol gören turuncu-yeşilliler, Avrupa'nın 6 büyük ligi baz alındığında bu alanda İspanyol ekibi 'in arkasında 2. sırayı elde etti.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 14:22 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 14:26
Alanyaspor'dan müthiş istatistik! Tek rakibi Atletico Madrid...

'de geride kalan 10 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan , hücumdaki performansı kadar savunmadaki başarısıyla da adından söz ettiriyor.

Alanyaspor'dan müthiş istatistik! Tek rakibi Atletico Madrid...

Erol Bulut'un 'ye gitmesinin ardından teknik direktörlük görevine getirilen , hücumda geçen seneki performansı yakalarken, savunmada ise takımına büyük gelişme kaydettirdi.

Alanyaspor'dan müthiş istatistik! Tek rakibi Atletico Madrid...

Sezon başında Welinton ve N'Sakala'yı 'a gönderen ekibinde, sol beke N'Sakala yerine François Moubandje, Welinton yerineyse stopere 3 sezondur kulüpte olan Georgios Tzavellas monte edildi.

Alanyaspor'dan müthiş istatistik! Tek rakibi Atletico Madrid...

Geçen sezon 9 maçta 18 puan toplayan ve yine 19 gol atan , 11 gol yemişti. Turuncu-yeşilliler, bu sezon ise 9 maçta bu kez 23 puan toplarken, yediği gol sayısını 3'e düşürerek inanılmaz bir performans sergiledi.

Alanyaspor'dan müthiş istatistik! Tek rakibi Atletico Madrid...

5 sezondur 'de yer alan , savunmadaki başarısıyla Avrupa'nın 5 büyük ligi (, , , , ) ve Süper Lig göz önüne alındığında en iyi ikinci performansı sergiledi.

Alanyaspor'dan müthiş istatistik! Tek rakibi Atletico Madrid...

TEK RAKİBİ SIMEONE'Lİ ATLETICO!
ile birlikte yepyeni bir döneme giren ve her 3 maçta kalesinde sadece 1 gol gören , 'nin çalıştırdığı ve savunma performansıyla yıllardır takdir toplayan 'den sadece 1 fazla gol yedi.

Alanyaspor'dan müthiş istatistik! Tek rakibi Atletico Madrid...

İşte Avrupa'nın en az gol yiyen 3 takımı:

1- : 2 gol
2- : 3 gol
3- : 5 gol

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