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06 Şubat 2020, Perşembe
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Efecan: Nazar değmesin

Efecan: Nazar değmesin

, "Pres oyununu özellikle ilk yarıda iyi yaptık. 'a avantajlı gidiyoruz. Bir an önce bu maçı unutup maçına odaklanmalıyız. İki kulvarda da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Nazar değmesin" dedi.

, "Pres oyununu özellikle ilk yarıda iyi yaptık. 'a avantajlı gidiyoruz. Bir an önce bu maçı unutup maçına odaklanmalıyız. İki kulvarda da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Nazar değmesin" dedi. İlk golü atan Bakasetas ise, "Onlara fırsat vermedik. Bugün anahtar çok koşmaktı. Mutluyuz" diye konuştu.

  1. 6.2.2020
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