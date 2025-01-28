DİĞER
Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı
Adana Demirspor'da Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. 29 Kasım'da Serkan Damla'nın yerine zor günde göreve getirilen Dalcı, yaklaşık 2 ay sonra gönderildi. Süper Lig'de 8 maça çıkan Dalcı ile Adana Demirspor, 2 galibiyet alırken 6 kez de yenildi. Böylece Adana Demir Spor'da bu sezon 3. kez teknik adam değişikliğine gidilmiş olacak. Dalcı'nın yerine göreve kimin getirileceği ise henüz netlik kazanmadı.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.