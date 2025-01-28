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Haberler Adana Demirspor Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı

Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı

Adana Demirspor'da Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. 29 Kasım'da Serkan Damla'nın yerine zor günde göreve getirilen Dalcı, yaklaşık 2 ay sonra gönderildi. Süper Lig'de 8 maça çıkan Dalcı ile Adana Demirspor, 2 galibiyet alırken 6 kez de yenildi. Böylece Adana Demir Spor'da bu sezon 3. kez teknik adam değişikliğine gidilmiş olacak. Dalcı'nın yerine göreve kimin getirileceği ise henüz netlik kazanmadı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 06:50
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Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı
Adana Demirspor'da Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. 29 Kasım'da Serkan Damla'nın yerine zor günde göreve getirilen Dalcı, yaklaşık 2 ay sonra gönderildi. Süper Lig'de 8 maça çıkan Dalcı ile Adana Demirspor, 2 galibiyet alırken 6 kez de yenildi. Böylece Adana Demir Spor'da bu sezon 3. kez teknik adam değişikliğine gidilmiş olacak. Dalcı'nın yerine göreve kimin getirileceği ise henüz netlik kazanmadı.
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