Son dakika spor haberi: Tokyo 2020'de Çinlilerin çaresizliği! 'Kalp-kafa-kas gücünü ustalıkla kullanma'

18 branşta 108 sporcu ile Tokyo'da temsil edilen ülkemizin kafilesinde yer alan tek takım sporumuz voleybol ve gururumuz voleybolcularımız, son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 gibi net skorla yendi.

Hangi cümle kabulünüz olursa olsun bugün ortada tek bir gerçek var, o da Filenin Sultanları'nın, 'şahlanan ejder' Çin'i yenerek ateşini söndürdüğü ve olimpiyata muazzam bir başlangıç yaptığı.

2016'dan beri takımın başında olan antrenör Giovanni Guidetti'nin bile, "Bugüne kadar 20 maç oynamışsak 19'unu kaybettiğimiz Çin'e karşı kazandığımız zaferi, rüyamda görsem inanmazdım" dediği bir galibiyet.

SIRADA İTALYA, ABD, RUSYA, ARJANTİN VAR

Hem oyuncu hem de antrenör olarak olimpiyat altın madalyasını almış olan Çin koçu Lang Ping'in çaresizliğini izlemek, dünya yıldızı Zhu Thing ve arkadaşlarının ne kadar zorlandıklarını görmek şaşırtmadı değil. Tekrar tekrar tebrikler kızlar... Ama daha yeni başladık. Sırada İtalya, ABD, Rusya, Arjantin var. Gruptan çıkmak ilk hedef. Çoğu insanın "Bu gruptan çıkamaz" dediği takımımız, kürsü yolunda çok önemli bir adım attı.

Enerjimiz ve motivasyonumuz çok yüksek. Guidetti, 'play brave (cesur oyna)' söylemini olimpiyat boyunca tekrarlayacak ve bizler umuyoruz ki her maçımızın ardından takımımızı alkışlayacağız.

KAPTAN EDA 'AMAZON' GİBİ

Voleybolda, hayattaki büyük kudretleri; kalp-kafa-kas gücünü ustalıkla kullanmayı öğrenen bir kadın milli takımımız var. Bu doğru karmayı senfonik şekilde kullanan ve başarı skor tabelasına bir tik daha atan kahramanlarımız var...

Takım kaptanımız Eda, "İstikrar ne demek?" sorusunun cevabını veriyor. At kuyruğu saçı ve hırsıyla tam bir 'Amazon Kadını.' Pasör Naz, rekorlarıyla; akıl ve beden gücünün en güzel örneğini sergiliyor. Hem de bir anne olarak. Namı diğer 'Mavi Şimşek' Meryem Boz. Her daim hazır asker. Lider smaçör vasfıyla her an şimşek gibi çakıyor.

KÜÇÜK BiR TOKYO MESELEMiZ VAR!

Filenin Sultanları'nda pembe saçlarıyla tarz yaratan Ebrar Karakurt, olimpiyatlar öncesi "Küçük bir Tokyo meselemiz var, halledip geleceğiz!" derken, ne kadar ciddi olduğunu dün Çin karşısında 18 sayı yaparak ortaya koydu.

'Atom Karınca' Simge, libero özelliklerini sonuna kadar kullanan bir dinamoydu. 2017 U23 Dünya Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu Hande Baladın, paralel-çapraz her smacında harikalar yarattı. Meliha ve Şeyma görev adamları olarak fiziksel açıklarını yürek güçleriyle kapattı.

ALTYAPININ VE İSTİKRARIN ESERİ

Voleybol, gücünü ülke topraklarındaki kız çocuklarından alan; Vakıfbank, Eczacıbaşı, Galatasaray, Fenerbahçe gibi kulüplerin yıllardır muazzam çabaları ve yatırımlarıyla her geçen gün şahlanan ve altyapı ile üstü besleyen bir branşımız. Milli takımımız dün sadece son olimpiyat şampiyonu ekol Çin'i yenmedi. Altyapı milli takımlarından bu yana beraber oynamanın ve takım hüviyetine bürünmenin başarı için şart olduğunu kanıtladı.

13 YILDIR TÜRKİYE'DE, ARTIK O 'GIOVANNI EFE'

Filenin Sultanları'nın koçu Giovanni Guidetti, insan kaynakları konusunda dünyanın önemli şirketlerine liderlik eğitimi veriyor.

Filenin Sultanları'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, sadece iyi bir antrenör değil, iyi bir yönetici aynı zamanda. İnsan kaynakları yönetimi alanında derin bir bilgiye sahip. Dünyanın önemli şirketlerine 'takım ruhu ve etkili liderlik' eğitimleri veriyor.

· 13 senedir Türkiye'de ve hayatının en önemli başarılarını bu ülkede yaşadığı için bu ülkeye karşı ekstra bir bağlılığı var.

· 'Yarının Sultanları' projesiyle 3 yıldır ülkenin en fakir bölgelerine gidiyor ve kız çocuklarını voleybolla tanıştırıyor. Birinci hedefi yetenek bulup yetiştirmek değil, kız çocuklarını sporun güzel yanıyla tanıştırmak

· Guidetti bir gitar ve U2 hayranı. Takvimi uygun olduğu sürece dünyanın neresinde olursa olsun U2 konserine gidiyor.

· İdmanlar ve ailesine ayırdığı vaktin dışındaki tüm zamanlarında çalışıyor, okuyor.

'İLK'LERİN ANTRENÖRÜ

6 yıldır Filenin Sultanları'nı çalıştıran Guidetti, daha önce görev yaptığı Bulgaristan, Almanya ve Hollanda milli takımlarına birçok 'ilk'i yaşatarak çok başarılı olmuştu

BiR BRAVO DA FEDERASYONA

Voleybol Federasyonu, Tokyo 2020'nin planlamasını neredeyse 1 yıl önceden yaptı. Uçak biletleri 1 yıl önce alındı. Sporcular business class koltuklarda uçuruldu. Saat farkından dolayı Jetlag olmasınlar diye 3 gün önce Tokyo'ya götürüldü ve antrenman yapmaları için özel salon kiralandı. Tokyo'daki başarının altında işte bu titizlikle hazırlanmış

program yatıyor.

GUIDETTI, 2013'TE AYDIN'DA KÖY DÜĞÜNÜ YAPMIŞTI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mımızın italyan koçu Giovanni Guidetti, 2013'te milli voleybolcu Bahar Toksoy ile dünya evine girmişti. Bahar'ın memleketi Aydın'ın Çine ilçesindeki Dorumlar köyünde yapılan düğünde Guidetti, başına kasket takarken, Bahar da gelin atına bindirilmişti. (Hürriyet)