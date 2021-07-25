MAÇ SONUCU | Çin 0-3 Türkiye (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Voleybol Maçı)

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B grubundaki ilk maçında, son olimpiyat şampiyonu Çin'le karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, rakibini 3-0 yenerek organizasyona galibiyetle başladı. Çin karşısında maça baskılı başlayan voleybolcularımız, ilk seti 25-21 kazanırken ikinci sette de baskısını sürdüren ay-yıldızlılar farkı açarak 25-14 galip bitirdi. Üçüncü sette rakibinin hatalarını iyi değerlendiren ve farkı açan Filenin Sultanları, böylece son olimpiyat şampiyonu Çin'e set vermeden karşılaşmayı 3-0 galip tamamladı.

Millilerde Ebrar Karakurt aldığı 18 sayıyla yıldızlaşırken, Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı verdi. Filenin Sultanları, grubundaki ikinci maçında 27 Temmuz Salı günü TSİ 10.25'te İtalya ile karşı karşıya gelecek.

İLK SET: Türkiye 25-21 Çin

İKİNCİ SET: Türkiye 25-14 Çin

ÜÇÜNCÜ SET: Türkiye 25-14 Çin