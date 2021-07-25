Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik telefonu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Tokyo Olimpiyatları'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin ile karşılaştı. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Ay-Yıldızlılar, son şampiyonu set vermeden 3-0 devirdi. Mücadelenin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile telefon görüşmesi yaptı ve tüm takımı tebrik etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Tokyo Olimpiyatları'na çok iyi başladı. Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatları'ndaki ilk maçında son şampiyon Çin karşısında set vermeden kazanarak gövde gösterisi yaptı. Karşılaşma sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile telefonda görüştü ve tüm takımı tebrik etti.